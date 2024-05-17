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Що буде на місці скандального МАФу Московської церкви: роз'яснення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Що буде на місці скандального МАФу Московської церкви: роз'яснення
Щоб розібрати незаконно збудовану Московським патріархатом церкву, знадобилася ніч
фото: glavcom.ua

«У майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами», – зазначив директор музею

Директор Національного музею історії України розповів, як планується використовувати звільнену від незаконної забудови, яку всупереч законодавству самочинно звела релігійна громада УПЦ МП у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України. 

«Національний музей історії прагне забезпечити максимальний доступ українців до нашого спільного місця пам’яті. Для цього необхідно усунути всі перешкоди, особливо якщо на те є всі законні підстави”, – наголосив директор НМІУ Федір Андрощук.

За його словами, у планах музею – використання території і, зокрема, звільненої ділянки для проведення просвітницьких заходів і дитячих програм, присвячених як давньому минулому, так і сучасній історії України.

«Також у майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами», – зазначив Андрощук.

На виконання рішення Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року релігійна громада УПЦ МП була зобов’язана самостійно демонтувати незаконну споруду, але проігнорувала це. Неодноразово за невиконання рішення суду на порушника накладався штраф, який не сплачувався. 

Нагадаємо, храм-МАФ, що його Московська церква незаконно збудувала на території Музею історії України, знесли за ніч. На ранок 17 травня від споруди практично нічого не залишилося. Який вигляд тепер має місце, можна побачити на ексклюзивних фото та відео «Главкома».

Релігійна громада УПЦ МП самовільно захопила цю ділянку ще 2008 року. Земля розташована у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра», у межах охоронної зони пам`ятки архітектури національного значення «Андріївська церква» та на території пам’ятки археології національного значення «Місто Володимира».

Нагадаємо, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП. Самовільне захоплення ділянки почалося у 2008 році. Спочатку споруда була у вигляді трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів президентства Віктора Януковича почалося «узаконення» незаконного будівництва. При цьому жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, релігійна організація не отримувала.

Ще з 2020 року тривав суд за позовом від Національного музею історії України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

14 вересня 2023 року, Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФ на території Національного музею історії України у Києві. Як зазначається, 15 лютого Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою через знесення самовільного об'єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки до попереднього стану. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.

Згодом, 15 лютого 2023 року, Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого храму УПЦ Московського патріархату.

До того ж ексміністр Ткаченко наголошував, що так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.

Теги: церква земля будівництво ЮНЕСКО музей громада місто відео собор лавра

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