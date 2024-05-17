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Скандальний МАФ Московської церкви знесено. Усі відео події

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандальний МАФ Московської церкви знесено. Усі відео події
У ніч проти п’ятниці, 17 травня, у Києві знесли храм-МАФ, що його незаконно звела Московська церква на території Музею історії України
фото: glavcom.ua

Згідно з документами, будівля мала три кіоски по 20 м2, тому й здобула назву «храм»-МАФ

У Києві в ніч на 17 травня було знесено незаконно встановлену малу архітектурну форму Московського патріархату в Україні. «Главком» показав ексклюзивні кадри процесу демонтажу храму УПЦ МП, відомого як Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці.

Об'єкт був розташований на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра».

Згідно з документами, будівля мала три кіоски по 20 м2, тому й здобула назву «храм»-МАФ.

Будівництво відбулося з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ. Також не були надані дозволи Міністерства культури та інформаційної політики, а в експлуатацію будівля у встановленому порядку введена не була.

Як повідомлялося,  «храм»-МАФ, що його Московська церква незаконно збудувала на території Музею історії України, знесли за ніч. На ранок 17 травня від споруди практично нічого не залишилося. 

Демонтаж будівлі – це роботи підвищеної небезпеки, і для їх виконання  необхідна організація з відповідним ліцензуванням залучена на договірних засадах.Музей не мав власних коштів, тому оголосив про збір 772 тисяч гривень для знесення «храму-МАФу». За 16 годин з моменту оголошення вдалося зібрати 870 тисяч гривень. Донатили 2266 осіб. Найбільші два донати – по 30 тисяч гривень, а найменший – 10 копійок.

Державна виконавча служба, яка є ключовою у забезпеченні виконання рішення суду, залучила підрядника – будівельну компанію «Смайл констракшн». Компанія отримає 772 тисячі гривень на виконання робіт. Оскільки компанія виявила ініціативу провести усі роботи безкоштовно, після сплати податків та подання фінансової звітності залишок коштів компанія перерахує на ЗСУ. За надлишкові кошти, які були отримані під час збору та перебувають на балансі Музею, придбано супутні матеріали для знесення споруди. За витрачену суму Музей прозвітує перед громадськістю.

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Теги: церква музей відео лавра Київ

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