Млинці з мийними засобами: киянка отруїла сусідів з маленькими дітьми



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Родина з двома дітьми трьох і шести років отруїлася, поївши млинців Фото ілюстративне

Психічнохвора сусідка підлила мийну речовину до тіста

У Києві жінка з психічними розладами отруїла родину, пригостивши їх млинцями з мийними засобами.

Серед постраждалих – діти трьох і шести років.

Про це повідомляє у Facebook Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Київ.

За його слова, ввечері 3 серпня до медиків надійшов виклик з Печерського району столиці.

«Родина з двома дітьми трьох і шести років отруїлася, поївши млинців, до тіста яких, як вони дізналися, психічнохвора сусідка підлила мийну речовину», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалі не потребували госпіталізації.

До слова, раніше одна з колишніх міністрів розказала, що її отруїли в Кабміні.