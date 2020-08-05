Млинці з мийними засобами: киянка отруїла сусідів з маленькими дітьми
Родина з двома дітьми трьох і шести років отруїлася, поївши млинців
Фото ілюстративне
Психічнохвора сусідка підлила мийну речовину до тіста
У Києві жінка з психічними розладами отруїла родину, пригостивши їх млинцями з мийними засобами.
Серед постраждалих – діти трьох і шести років.
Про це повідомляє у Facebook Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Київ.
За його слова, ввечері 3 серпня до медиків надійшов виклик з Печерського району столиці.
«Родина з двома дітьми трьох і шести років отруїлася, поївши млинців, до тіста яких, як вони дізналися, психічнохвора сусідка підлила мийну речовину», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалі не потребували госпіталізації.
До слова, раніше одна з колишніх міністрів розказала, що її отруїли в Кабміні.