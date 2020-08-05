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    Млинці з мийними засобами: киянка отруїла сусідів з маленькими дітьми

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    Родина з двома дітьми трьох&nbsp;і шести&nbsp;років отруїлася, поївши млинців - Млинці з мийними засобами: киянка отруїла сусідів з маленькими дітьми
    Родина з двома дітьми трьох і шести років отруїлася, поївши млинців
    Фото ілюстративне

    Психічнохвора сусідка підлила мийну речовину до тіста

    У Києві жінка з психічними розладами отруїла родину, пригостивши їх млинцями з мийними засобами.

    Серед постраждалих – діти трьох і шести років.

    Про це повідомляє у Facebook Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Київ.

    За його слова, ввечері 3 серпня до медиків надійшов виклик з Печерського району столиці.

    «Родина з двома дітьми трьох і шести років отруїлася, поївши млинців, до тіста яких, як вони дізналися, психічнохвора сусідка підлила мийну речовину», - йдеться у повідомленні. 

    Зазначається, що постраждалі не потребували госпіталізації.

    До слова, раніше одна з колишніх міністрів розказала, що її отруїли в Кабміні.

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