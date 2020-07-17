У Кропивницькому стався спалах сальмонельозу після весілля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди захворіли після святкування весілля у кафе

Після святкування весілля в одному із кафе в Кропивницькому захворіло шестеро людей. Збудником, який викликав гостре харчове отруєння є сальмонела (Salmonella). Про це поінформували в пресслужбі Кіровоградського обласного лаборатного центру.

«Станом на 17.07.2020 року лабораторно підтверджено діагноз сальмонельоз у 6-ти хворих, а також виділено аналогічний збудник у 3-х співробітників кафе, де проводився весільний банкет», — зазначили в прес-службі.

За результатами досліджень готових страв, які залишились після святкування весілля, в 2-х зразках (рулет печінковий та рулет м’ясний з куркою і чорносливом) виділено збудник Salmonella.

«Тож, можна зробити попередній висновок, що інфікування гостей відбулося харчовим шляхом безпосередньо в кафе, а обставинами, які сприяли виникненню спалаху є виявлені порушення санітарно-гігієнічного режиму, недотримання поточності технологічного процесу приготування страв та порушення періодичності проходження медичного огляду працівниками кафе», — повідомляють в лабцентрі.

Протиепідемічні заходи у вогнищах інфекції та лабораторні дослідження тривають.