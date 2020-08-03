Рано солити і довго замочувати. Головні помилки в приготуванні шашлику



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Не усі маринади для м'яса є корисними

Добавки впливають на смак і соковитість шашлику

Приготування шашлику справа серйозна і відповідальна. Але якщо взятися за неї з розумом, то можна порадувати друзів і рідних соковитим і ароматним блюдом, приготованим на мангалі.

Як не зіпсувати собі та іншим враження від відпочинку на природі пересушеним м'ясом і підгорілими овочами, розповів досвідчений шеф–кухар, пише АиФ.

Неправильний вибір м'яса

Хороше м'ясо – велика частина успіху шашлику. Так що потрібно вибирати шматок, який підходить для запікання на вугіллі. Не підійде м'ясо тих частин тварини, які найбільше задіяні при життєдіяльності: грудинка, задня нога, гомілка, лопатка – ці частини призначені для тушкування, варіння або фаршу. Для шашлику вони не годяться, навіть якщо попередньо замаринувати.

Для шашлику потрібно брати молоде м'ясо, що має достатню кількість жирових прошарків.

Свинина. Тут підійде окіст, лопатка, корейка (бажано на кістки) і, звичайно ж, шия – так як має рівномірні прошарки жиру, що зробить блюдо максимально соковитим.

Баранина. У філе не повинно бути різкого запаху, м'ясо повинно бути рожевим, без жовтизни (темно–червоний колір – ознака старої тварини, жовтизна не властива молодому м'ясу).

Курка. Найкраще брати стегна, гомілки і крила. Справа в тому, що кістка, на якій знаходиться м'ясо, додає додатковий смак і зберігає соковитість.

Зверніть увагу на м'ясо, сік і слиз говорять про неправильне зберігання і неодноразове заморожування. Свіже м'ясо залишається сухим, фактура волокон–добре помітною.

Неправильна нарізка

М'ясо обов'язково потрібно різати поперек волокон. Шматочки повинні бути товщиною приблизно в дві сірникові коробки, з'єднаних один з одним широкою плоскою стороною.

Якщо робити шматки менші або більші - вони не зможуть якісно запектися. Висохнуть або недосмажаться. Якщо ж різати м'ясо не поперек волокон, воно буде втрачати сік при смаженні.

Надлишок кислоти в маринаді

Всілякі кислі пом'якшувачі, на кшталт оцту, лимона, ананаса, ківі та інших погано впливають на м'ясо. А для якісного молодого м'яса вони взагалі не потрібні. Фахівець радить додати кілька крапель бальзамічного оцту для пікантності.

Багато інгредієнтів для маринаду

Не потрібно заправляти м'ясо всім, що давно лежить в холодильнику. Адже маринад потрібен для додаткової соковитості, а не для того, щоб забити смак м'яса. Можна використовувати свіжі трави, цибулю, часник.

Довге маринування

В середньому м'ясо маринується 12, максимум 20 годин (в залежності від виду та якості обраного м'яса) при температурі 2-4 градуси, не вище, щоб не допустити розмноження бактерій, що може привести до небажаних наслідків. До того ж довге маринування погіршує смак м'яса і його текстуру.

Не соліть м'ясо відразу

Якщо додати такий важливий і потрібний компонент як сіль в м'ясо при замочуванні, це буде сприяти витягуванню з нього вологи і навіть шашлик з найкращого м'яса буде сухим. Правильніше за все – додати сіль безпосередньо перед запіканням.

Не можна міксувати овочі з м'ясом

Так любить робити багато хто, насаджуючи поперемінно зі шматочками м'яса цибулю, томати та інші овочі. Але в овочів і м'яса час приготування різний, тому ваш гарнір до м'яса просто згорить. Краще смажити овочі на окремому шампурі і зняти їх раніше.

Поливати або не поливати м'ясо маринадом під час готування?

А ось тут вже особиста справа кожного. Шеф–кухар пропонує змішати маринад з червоним вином і злегка збризнути за п'ять хвилин до готовності.

Раніше дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів.

Нагадаємо, торік колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун давала поради українцям, як правильно смажити шашлик.