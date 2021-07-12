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    Московська церква скликає хресний хід у Києві. Стали відомі деталі

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    Московський патріархат готується провести 27 і 28 липня низку масових заходів - Московська церква скликає хресний хід у Києві. Стали відомі деталі
    Московський патріархат готується провести 27 і 28 липня низку масових заходів
    Фото: Центр інформації УПЦ/Facebook

    Московська церква проведе богослужіння на Володимирській гірці та Києво-Печерській лаврі

    Московський патріархат готується провести 27 і 28 липня у Києві масові акції на честь 1033-річчя Хрещення Русі. Відбудуться богослужіння на Володимирській гірці та в Києво-Печерській лаврі, а також «всеукраїнський Хресний хід». Про повідомляється на Facebook-сторінці Російської православної церкви в Україні.

    На Володимирській гірці 27 липня в 13.00 почнеться подячний молебень, який очолить Митрополит Онуфрій у співслужінні архієреїв Московської церкви.

    Після молебню відбудеться великий Хресний хід в Свято-Успенську Києво-Печерську лавру, де відбудеться всеношна.

    А 28 липня, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, Митрополит Онуфрій очолить Божественну літургію на площі перед Успенським собором Лаври.

    Зазначимо, що хресні ходи Російської православної церкви в Україні часто закінчуються транспортним колапсом. Так, на об'їзній дорозі Одеси Московський патріархат влаштував ходу, чим спровокував затори на дорогах. Тисячі паломників зайняли цілу смугу транспортного руху.

    Раніше, 5 липня, Чернівецько-Буковинська єпархія Московської церкви провела 40-кілометровий хресний хід з Чернівців в Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир.

    Також Російська православна церква в Україні під час складної ситуації з коронавірусом провела у низці міст хресний хід «з молитвою про мир в Україні». У центрі Харкова пройшов хресний хід з трьох тисяч учасників.

    Зазначимо, в Московському патріархаті вкотре негативно висловилися щодо візиту Патріарха Варфоломія в Україну. Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

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    Теги: церква Київ Митрополит Онуфрій
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    Московська церква скликає хресний хід у Києві. Стали відомі деталі