Московська церква скликає хресний хід у Києві. Стали відомі деталі

Московська церква проведе богослужіння на Володимирській гірці та Києво-Печерській лаврі

Московський патріархат готується провести 27 і 28 липня у Києві масові акції на честь 1033-річчя Хрещення Русі. Відбудуться богослужіння на Володимирській гірці та в Києво-Печерській лаврі, а також «всеукраїнський Хресний хід». Про повідомляється на Facebook-сторінці Російської православної церкви в Україні.

На Володимирській гірці 27 липня в 13.00 почнеться подячний молебень, який очолить Митрополит Онуфрій у співслужінні архієреїв Московської церкви.

Після молебню відбудеться великий Хресний хід в Свято-Успенську Києво-Печерську лавру, де відбудеться всеношна.

А 28 липня, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, Митрополит Онуфрій очолить Божественну літургію на площі перед Успенським собором Лаври.

Зазначимо, що хресні ходи Російської православної церкви в Україні часто закінчуються транспортним колапсом. Так, на об'їзній дорозі Одеси Московський патріархат влаштував ходу, чим спровокував затори на дорогах. Тисячі паломників зайняли цілу смугу транспортного руху.

Раніше, 5 липня, Чернівецько-Буковинська єпархія Московської церкви провела 40-кілометровий хресний хід з Чернівців в Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир.

Також Російська православна церква в Україні під час складної ситуації з коронавірусом провела у низці міст хресний хід «з молитвою про мир в Україні». У центрі Харкова пройшов хресний хід з трьох тисяч учасників.

Зазначимо, в Московському патріархаті вкотре негативно висловилися щодо візиту Патріарха Варфоломія в Україну. Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

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