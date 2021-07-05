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    Московська церква повела багатотисячний хресний хід в Хрещатицький монастир (відео)

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    Віряни&nbsp;пройдуть 40 кілометрів за один день і сьогодні прибудуть в Хрещатицький монастир в Заставнівському районі Чернівецької області - Московська церква повела багатотисячний хресний хід в Хрещатицький монастир (відео)
    Віряни пройдуть 40 кілометрів за один день і сьогодні прибудуть в Хрещатицький монастир в Заставнівському районі Чернівецької області
    Скріншот з відео

    40-кілометровий хресний хід почався з Чернівців

    У понеділок, 5 липня, Чернівецько-Буковинська єпархія Московської церкви почала 40-кілометровий хресний хід з Чернівців в Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир. Про це повідомили на Facebook-сторінці єпархії.

    Зазначається, що перед виходом на хресний хід, о 6 годині ранку, віряни з духовенством звершили молебень біля храму Покрови Пресвятої Богородиці.

    На молитву зібралися тисячі прихожан Московського патріархату. Вони пройдуть 40 кілометрів за один день і сьогодні прибудуть в Хрещатицький монастир в Заставнівському районі Чернівецької області.

    Раніше Російська православна церква в Україні попри важку ситуацію з коронавірусом провела у низці міст хресний хід «з молитвою про мир в Україні». У центрі Харкова пройшов хресний хід з трьох тисяч учасників.

    Нагадаємо, в Московському патріархаті вкотре негативно висловилися щодо візиту Патріарха Варфоломія в Україну. Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

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    Теги: церква Російська православна церква в Україні хресний хід релігія Чернівецька область Чернівці єпархія
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    Московська церква повела багатотисячний хресний хід в Хрещатицький монастир (відео)