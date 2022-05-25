Україну атакували з бомбардувальників. Повітряні Сили повідомили, скільки ракет збито
Знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки
Окупанти продовжують обстрілювати територію України крилатими ракетами. Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ.
Так, 25 травня близько 20-ї години із території Росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку.
«Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних сил Збройних Сил України», – ідеться у повідомленні.
Авіація Повітряних сил також завдала удару по позиціях окупаційних військ. Уражено ротно-тактичну групу. Знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних сил збили 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».
Нагадаємо, підрозділи протиповітряної оборони відзвітували, що в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Гранат» і шість БпЛА типу «Орлан-10».
Також сили ППО збили ракету над Кіровоградщиною.