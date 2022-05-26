26 травня: яке сьогодні свято, заборони та прикмети

Ви здивуєтеся, але цього дня не можна вбивати комарів

Сьогодні, у четвер, 26 травня, триває 92 доба повномасштабного вторгнення РФ.

Також цього дня відзначається:

Восьма річниця бою за Донецький аеропорт

26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький міжнародний аеропорт. Російські терористи зазнали нищівної поразки і були готові бігти з міста, однак українська армія була зупинена керівництвом і закріпилася в звільненому аеропорту.

Оборона об'єкта тривала 242 дні по 22 січня 2015 року, поки аеропорт не був повністю знищений російською армійською артилерією. Остання будівля, де дислокувалися українські захисники, була замінована російськими найманцями під прикриттям «перемир'я» і підірвана.

Всесвітній день Лінді-хопу

Лінді-хоп – це афроамериканский танець, що з'явився в Нью-Йорку в 1920-30-х роках. Лінді-хоп розвивався паралельно з джазовою музикою і відноситься до свінгових танців. Він увібрав в себе риси чарльстону, степу, та інших танців, які існували одночасно з ним і став родоначальником цілого напряму.

З лінді-хопу в подальшому виник бугі-вугі, коли цей популярний танець проник з Америки до Європи. До сих пір в Америці більш популярним є лінді-хоп, а в Європі – бугі-вугі.

День паперового літачка

Ігри з паперовими літачками стали популярними на початку ХХ століття. А в 1930-і роки засновник компанії Lockheed Джон Нортроп використовував паперові літачки для тестування нових ідей при створенні реальних літаків.

У 1989 році була заснована Асоціація паперового авіабудування, а перший чемпіонат із запуску паперових літачків був проведений в 2006 році.

До слова, паперовий літачок став офіційним символом месенджера Telegram.

Яке релігійне свято

26 травня віряни вшановують пам'ять праведної діви Глікерії (Ликери). Розповідають, що вона була донькою міського старости та померла ще молодою. Вшановувати її почали у середині 16 століття, коли біля її нетлінного тіла почали зауважувати, що люди зцілюються.

Народні прикмети

Якщо на Ликеру з'явилися комарі – прикмета до того, що встановиться хороша погода.

Багато комарів – буде багато грибів.

Якщо комарі на Ликеру здалися – вродять ягоди.

Багато мошкари 26 травня – буде багатий урожай грибів.

Розліталися ластівки і стрижі – чекайте теплої погоди.

Що не можна робити

Не можна вбивати комарів.

Що можна робити

Збирати лікарські трави – вони володіють особливою цілющою силою.

У кого сьогодні іменини

Іменини 26 травня святкують Олександр, Василь, Георгій, Глікерія, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Юрій, Урсула.