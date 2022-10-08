На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося

Запорізька АЕС під російською окупацією з березня 2022 року

Відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою ЗАЕС

Після опівночі 8 жовтня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб», – йдеться в повідомленні.

Потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.

Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними, зазначив «Енергоатом».

Нагадаємо, 7 жовтня Міжнародне агентство з атомної енергії провело першу ротацію свого персоналу на Запорізькій АЕС.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії».

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.