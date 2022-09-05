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Можлива аварія на ЗАЕС: науковці з'ясували, куди піде радіація

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Можлива аварія на ЗАЕС: науковці з'ясували, куди піде радіація
Синоптики змоделювали новий прогноз переміщення радіації в разі аварії на ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Хмара радіоактивних домішок може пролетіти над Туреччиною, Грецією, Болгарією, Молдовою та Румунією

У разі можливої ​​ядерної аварії на ЗАЕС радіоактивне забруднення може торкнутися півдня України та ще кількох країн Європи. Про це йдеться у новому дослідженні Укргідрометцентру.

Вчені склали дослідження в умовах, за яких умовна аварія на ЗАЕС розпочалася о 17.33 4 вересня. Тоді повітряні маси могли б транспортувати викиди радіації на південь над територією Запорізької та Херсонської областей, а також окупованого Криму.

Після цього хмара радіоактивних домішок пролетіла б над Туреччиною, Грецією, Болгарією, Молдовою та Румунією.

Наголошується, що таке переміщення радіації було б зафіксовано тільки в перші 15 годин після умовної аварії.

Можлива аварія на ЗАЕС: науковці з'ясували, куди піде радіація фото 1
фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ відвідала Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

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Теги: радіація Запорізька АЕС аварія

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