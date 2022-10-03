На Київщині водій збив дітей і намагався втекти з місця аварії (фото)

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

Одна дівчинка загинула на дорозі, іншу намагались врятувати, але вона теж не вижила

У місті Скрвира Білоцерківського району Київської області водій збив двох дітей, після чого намагався втекти з місця події. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Смертельне аварія сталось сьогодні о 17:07. Водій автомобілю Volkswagen здійснив наїзд на дітей 6 та 8 років.

Чоловік продовжив рух, але не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Після цього він вибрався із салону, намагався втекти, але його зупинили очевидці ДТП.

Одна дівчинка загинула на дорозі, іншу намагались врятувати, але вона теж не вижила.

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На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області і проводить першочергові необхідні слідчі та процесуальні дії.

Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Після вручення повідомлення про підозру слідчі в обов’язковому порядку звернуться до суду з клопотанням про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині зіткнулися вантажівка та пасажирський автобус, внаслідок чого постраждало майже 20 людей.