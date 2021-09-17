У столиці знову зупинився рух тролейбусів (фото)

На Севастопольській площі комунальні служби провели усі необхідні заходи для відновлення руху

У Києві зупинився рух тролейбусів через обрив ліній. Відповідні фото розмістив Телеграм-канал «Київ Оперативний».

Величезна пробка із тролейбусів виникла сьогодні зранку на Севастопольській площі. Комунальні служби провели усі необхідні заходи для відновлення руху.

Нагадаємо, учора, 16 вересня, на вулиці Гетьмана у Солом’янському районі столиці зіткнулися вантажівка, яка привезла товари до супермаркета, та мікроавтобус. Попередньо внаслідок аварії ніхто не постраждав. Проте, автівки заблокували рух тролейбусів – мікроавтобус розвернуло на розмітку зупинки громадського транспорту.

Як раніше повідомлялося, у Києві призупинився рух тролейбусів № 27 через падіння дерева на контактну мережу.

Також у вересні зупинився рух низки столичних тролейбусних маршрутів через технічні несправності.