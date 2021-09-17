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    У столиці знову зупинився рух тролейбусів (фото)

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    Обрив тролейбусних ліній відбувся на Севастопольській площі - У столиці знову зупинився рух тролейбусів (фото)
    Обрив тролейбусних ліній відбувся на Севастопольській площі
    Фото: t.me/KyivOperativ/80954

    На Севастопольській площі комунальні служби провели усі необхідні заходи для відновлення руху

    У Києві зупинився рух тролейбусів через обрив ліній. Відповідні фото розмістив Телеграм-канал «Київ Оперативний».

    Величезна пробка із тролейбусів виникла сьогодні зранку на Севастопольській площі. Комунальні служби провели усі необхідні заходи для відновлення руху.

    Нагадаємо, учора, 16 вересня, на вулиці Гетьмана у Солом’янському районі столиці зіткнулися вантажівка, яка привезла товари до супермаркета, та мікроавтобус. Попередньо внаслідок аварії ніхто не постраждав. Проте, автівки заблокували рух тролейбусів – мікроавтобус розвернуло на розмітку зупинки громадського транспорту.

    Як раніше повідомлялося, у Києві призупинився рух тролейбусів № 27 через падіння дерева на контактну мережу.

    Також у вересні зупинився рух низки столичних тролейбусних маршрутів через технічні несправності.

    Теги: Київ громадський транспорт аварія
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    У столиці знову зупинився рух тролейбусів (фото)