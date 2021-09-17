У суботу через футбол буде обмежено вхід на три станції київського метро

Обмеження в роботі метро також можливі після закінчення футболу

Зміни в роботі підземки передбачені задля уникнення скупчення пасажирів на станціях

У зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» у суботу, 18 вересня, футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами «Динамо» (Київ) та «Олександрія» (Олександрія), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

«Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – йдеться у повідомленні. .

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як раніше повідомлялося, у пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід.

Нагадаємо, 11 вересня через футбол був обмежений вхід на три станції київського метро.