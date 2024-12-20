МЗС про сьогоднішній удар по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським почесне звання

Вчора Зеленський назвав російського диктатора «довбо**бом»

Росія завдала цієї ночі удари не лише по Києву, але й по Кривому Рогу, Херсону та інших містах і громадах. Україна вже проінформувала про наслідки міжнародних партнерів. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу.

«Черговий підлий удар п'ятьма балістичними ракетами по Києву. Можна сказати, що Путін підтвердив надане йому вчора президентом України почесне звання», – сказав він.

Тихий нагадав, що у Києві обстріл серед іншого пошкодив одну з найвидатніших пам'яток – костел Святого Миколая архітектора Владислава Городецького, а також низку посольств.

«Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибиті вікна, двері, фрагменти стель. Це абсолютно варварський напад і удар з боку Росії по дипустановах. Ви знаєте, що всюди в світі це перетин всіх можливих червоних ліній і міжнародних правил – це удари по дипломатичних установах. Росія підтверджує знову ж таки свій статус абсолютного варвара», – додав речник МЗС.

Нагадаємо, Путін під час телемарафону сказав, що було б «дуже цікаво», якби західні країни у Києві зосередили у конкретному місці сили ППО, а Росія саме туди ударила «Орєшніком» для експерименту. І відразу ж запропонував місце удару обрати у столиці України.

Вчора Володимир Зеленський коротко прокоментував пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна щодо «технологічної дуелі» (удару ракетою по Києву), назвавши російського диктатора «довбо**бом». – «Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довб**об».

Сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.