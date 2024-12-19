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Як змінилася вартість квартир у 2024 році: міста-рекордсмени за рівнем цін

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як змінилася вартість квартир у 2024 році: міста-рекордсмени за рівнем цін
Київ залишається лідером за вартістю квартир серед обласних центрів
фото з відкритих джерел

За 2024 рік вартість купівлі однокімнатних квартир найбільше зросла у Луцьку (+29%)

У 2024 році в західних та центральних областях України значно зросли ціни на купівлю квартири. Однак в обласних центрах, які під обстрілами РФ та наближені до зони бойових дій, вартість навпаки зменшилася. Про це повідомляє Olx.

Київ утримує лідерство за вартістю квартир серед обласних центрів, слідом йдуть Львів і Ужгород. Найвищий ріст цін на одно-, дво- та трикімнатні квартири зафіксовано в Рівному. Значне зростання також спостерігалося у Луцьку та Житомирі, де ціни піднялися на 7-29%, що пояснюється відносною безпекою регіонів і підвищеним попитом серед внутрішньо переміщених осіб.

Як змінилася вартість квартир у 2024 році: міста-рекордсмени за рівнем цін фото 1

За рік вартість купівлі однокімнатних квартир найбільше зросла у Луцьку (+29%), Івано-Франківську (+29%), Рівному (+19%) та Львові (+17%). Натомість у Києві, Одесі, Хмельницькому та Миколаєві ціни залишилися на рівні 2023 року. Суттєве здешевлення відбулося в Херсоні (-21%), Запоріжжі (-16%), Харкові (-14%) і Дніпрі (-13%).

Водночас у сегменті двокімнатних квартир лідерами за зростанням ціни стали Рівне та Луцьк, де за рік вартість збільшилась на 22% та 20% відповідно. Також помітне зростання цін відбулось в Ужгороді (+17%), Івано-Франківську (+13%), Вінниці (+12%) та Житомирі (+11%).

Як змінилася вартість квартир у 2024 році: міста-рекордсмени за рівнем цін фото 2

У Києві зберігається найвища вартість двокімнатних квартир в Україні, за рік ціни зросли на 2%. У Львові зафіксовано приріст на 6%, тоді як в Одесі ціни залишилися на рівні 2023 року. Найбільше здешевлення спостерігалося у Херсоні та Запоріжжі (-12%).

Також вартість трикімнатних квартир значно зросла в Рівному (+21%), Івано-Франківську (+13%), Хмельницькому (+11%) та Полтаві (+11%). Помітний приріст відзначено також в Ужгороді (+8%) і Житомирі (+7%). Водночас вартість залишилася стабільною у Києві, Львові та Одесі. Найбільше падіння цін зафіксовано в Дніпрі (-13%) та Харкові (-12%).

Як змінилася вартість квартир у 2024 році: міста-рекордсмени за рівнем цін фото 3

Нагадаємо, що у Києві суттєво знизились продажі нової нерухомості – зараз вони становлять 20-30% від довоєнних обсягів. При цьому ціни зросли – за останній рік майже на 14% у гривні – до середніх 53 500 грн. Причина – суттєве зростання собівартості.

Як повідомлялося, вартість оренди житла у 2024 році зростає по всій Україні. Експерти повʼязують ціновий стрибок з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара. Орендні ставки на однокімнатні квартири в Україні демонструють найбільші зміни в динаміці протягом року. 

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