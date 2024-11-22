Російський рубль знову рекордно впав
Рубль стабільно слабшає протягом останніх місяців
У Росії триває стрімке падіння національної валюти – рубль суттєво втрачає позиції щодо долара та євро. Про це свідчить дані ресурсу Investing.
Згідно з даними сайту, курс рубля досяг нового мінімуму, перевищивши позначки 102 рублі за долар США та 107 рублів за євро.
Варто зазначити, що рубль стабільно слабшає протягом останніх місяців. Експерти в Росії пояснюють це скороченням експорту, пов’язаним із санкціями та змінами у сировинних котируваннях.
Раніше, у серпні російський рубль значно подешевшав проти «токсичних», як вважає влада РФ, але глобально безпечних валют долара США і євро. Причиною такого падіння називають насторожене локальне ставлення до ризиків, що зберігається, а також слабку активність російських експортерів у першій половині календарного місяця.
Нагадаємо, що з початку 2022 року російські резиденти нагромадили на іноземних рахунках $180 млрд. Такий підрахунок, спираючись на дані статистики Центрального банку РФ, зробив науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, і опублікував ці дані на своїй сторінці у мережі Х.
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