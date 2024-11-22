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Російський рубль знову рекордно впав

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російський рубль знову рекордно впав
фото з відкритих джерел

Рубль стабільно слабшає протягом останніх місяців

У Росії триває стрімке падіння національної валюти – рубль суттєво втрачає позиції щодо долара та євро. Про це свідчить дані ресурсу Investing.

Згідно з даними сайту, курс рубля досяг нового мінімуму, перевищивши позначки 102 рублі за долар США та 107 рублів за євро.

107 рублів за євро
107 рублів за євро
102 рублі за долар США
102 рублі за долар США

Варто зазначити, що рубль стабільно слабшає протягом останніх місяців. Експерти в Росії пояснюють це скороченням експорту, пов’язаним із санкціями та змінами у сировинних котируваннях.

Раніше, у серпні російський рубль значно подешевшав проти «токсичних», як вважає влада РФ, але глобально безпечних валют долара США і євро. Причиною такого падіння називають насторожене локальне ставлення до ризиків, що зберігається, а також слабку активність російських експортерів у першій половині календарного місяця.

Нагадаємо, що з початку 2022 року російські резиденти нагромадили на іноземних рахунках $180 млрд. Такий підрахунок, спираючись на дані статистики Центрального банку РФ, зробив науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, і опублікував ці дані на своїй сторінці у мережі Х.

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Теги: гроші економіка росія росіяни путін путінський режим рублі

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