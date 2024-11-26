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Росія вночі запустила по Україні рекордну кількість дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія вночі запустила по Україні рекордну кількість дронів
Дрони атакували енергооб’єкт у Тернопільській області кілька разів
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Силам оборони вдалося збити близько 80 дронів

Цієї ночі Російська Федерація випустила по Україні 188 ударних дронів. Це рекордна кількість безпілотників, яку запускав ворог. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президент, близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені.

«На жаль, є пошкодження нашої критичної інфраструктури. Складна ситуація зараз у Тернополі. Всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики», – каже Зеленський.

Як наголосив очільник України, у кожному безпілотнику містяться 85 іноземних компонентів.

«Це майже 16 тис. компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. У Тернополі триває робота над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків обстрілу, заявив керівник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Інформації про постраждалих не надходило.

Згодом стало відомо, що у Тернопільській області локалізували пожежу на енергооб’єкті, який був пошкоджений унаслідок атаки дронів, гасіння триває.

До слова, сьогодні, 26 листопада, відключення світла діятимуть починаючи з 7:00 до 21:00.

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Теги: безпілотник дрон окупанти президент Володимир Зеленський Тернопіль

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