Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено)

Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23

Внаслідок удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста

Внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Так, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

фото: КМВА

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється.

Віталій Кличко о 08:31 повідомив, що за інформацією медиків, загиблих наразі немає. Семеро людей постраждали.

фото: КМВА

О 9:19 стало відомо про дев'ятьох постраждалих. Чотирьох з них госпіталізовано. Також рятувальники виявили тіло одного загиблого.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі із загорянням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало дві особи, яких було госпіталізовано.

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фото: КМВА

Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район: виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється. Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.

Нагадаємо, у столиці під час атаки «Кинджалів» пролунали кілька потужних вибухів.