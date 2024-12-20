Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено)
Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23
фото: КМВА

Внаслідок удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста

Внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Так, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено) фото 1
фото: КМВА

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється.

Віталій Кличко о 08:31 повідомив, що за інформацією медиків, загиблих наразі немає. Семеро людей постраждали.

Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено) фото 2
фото: КМВА

О 9:19 стало відомо про дев'ятьох постраждалих. Чотирьох з них госпіталізовано. Також рятувальники виявили тіло одного загиблого.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі із загорянням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало дві особи, яких було госпіталізовано.

14 фото
На весь екран
фото: КМВА

Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район: виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється. Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.

Нагадаємо, у столиці під час атаки «Кинджалів» пролунали кілька потужних вибухів.

Теги: пожежа Віталій Кличко влада ворог поранення балістичні ракети Кинджал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)
РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)
22 листопада, 03:59
Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим
Коли буде відкрито Подільський міст? Рада оборони Києва назвала дату
27 листопада, 10:02
Рятувальники гасять пожежу в непрацюючому закладі відпочинку на пляжі Аркадія в Одесі
На пляжі «Аркадія» в Одесі сталась пожежа у закладі відпочинку
10 грудня, 14:09
Окупанти насильно вивозять маріупольців до Росії. Квітень, 2022 року
У 2025 році Росія депортуватиме українських переселенців – правозахисник 
26 листопада, 19:31
У Києві вибухи, працює ППО
У Києві вибухи, працює ППО
27 листопада, 02:42
Протягом останніх трьох років компанії з Євросоюзу, США та Туреччини збільшили експорт зброї до країн Центральної Азії, таких як Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан
Росія продовжує закуповувати снайперські гвинтівки з ЄС через треті країни – The Insider
12 грудня, 02:50
Військові у Фінляндії готуються обороняти кордон країни
Фінляндія активізувала підготовку до можливої ​​війни
17 грудня, 09:12
З рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда
У Мурманській області пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним (фото, відео)
18 грудня, 16:48
Король Чарльз, ймовірно, не пробачить принцу Ендрю новий скандал
Брат короля Чарльза може залишити Британію через новий шпигунський скандал
17 грудня, 19:19

Новини

Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено)
Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено)
Сім побутових об'єктів на вул. Антоновича залишилися без газу: причина
Сім побутових об'єктів на вул. Антоновича залишилися без газу: причина
Низка тролейбусів і автобусів у Києві затримується через наслідки ранкової атаки
Низка тролейбусів і автобусів у Києві затримується через наслідки ранкової атаки
Атака на Київ: зафіксовано багато пошкоджень (оновлено)
Атака на Київ: зафіксовано багато пошкоджень (оновлено)
Нічна атака дронів. Надзвичайники ліквідували пожежу на Київщині
Нічна атака дронів. Надзвичайники ліквідували пожежу на Київщині
Масштабна повітряна тривога через атаку «Кинджалів» тривала більше години
Масштабна повітряна тривога через атаку «Кинджалів» тривала більше години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
28K
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
21K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
15K
Нардепи Яременко та Порошенко ледь не побилися в парламенті (відео)

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua