Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію стосовно України

Автори резолюції указують на необхідність наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України

Під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО члени ухвалили резолюцію, в якій закликають країни коаліції якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу. Про це повідомляє Укрінформ.

«Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні й практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО», – йдеться у резолюції.

Крім цього, автори також указують на необхідність наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, «забезпечуючи вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем».

«Закликаємо посилити санкційну політику проти РФ на КНДР, аби підвищити ціну за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні усі засоби, в тому числі ракети середньої дальності, для самозахисту і стримування подальшої агресії», – додали члени Парламентської асамблеї.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення до НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Але згодом цю ідею відкинули. Про це пише Bloomberg.

Видання стверджує, що запрошення до НАТО, як того передбачає План перемоги українського президента Володимира Зеленського, став би частиною зусиль Байдена для зміцнення України до того, як Трамп офіційно вступить на посаду.

Рішення не закликати до надання Україні запрошення було зумовлене «малою імовірністю успіху в короткостроковій перспективі» від такого запрошення. Крім того, російський лідер Володимир Путін також стверджував, що членство України в НАТО було б приводом для війни РФ із Альянсом.

Також Україна скликала екстрене засідання з НАТО наступного тижня. Учасники обговорять застосування Росією нової балістичної ракети. Про це повідомляє AFP. Видання з посиланням на дипломатичні джерела зазначає, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів.