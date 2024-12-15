«Київтеплоенерго» пояснило, чому суми в платіжках за тепло більші, ніж зазвичай

Нарахування за теплопостачання за листопад 2024 року зросли на 6,5 відсотка в порівнянні з минулим роком

Температура зовнішнього повітря є основним чинником, що впливає на розмір платіжки за опалення

Суми у платіжках на за теплопостачання в Києві за листопад 2024 року зросли на 6,5% в порівнянні з минулим роком. Про це під час брифінгу сказав директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

За словами Лопатіна, збільшення сум у платіжках за тепло пояснюється похолоданням.

«Саме температура зовнішнього повітря є основним чинником, що впливає на розмір платіжки за опалення», – зауважив він.

За даними синоптиків, у листопаді 2024 року середньомісячна температура в Києві становила 2,7 градусів тепла. Для порівняння: у минулому році у листопаді було значно тепліше, тоді середньодобова температура була вищою на 1,4 градуси та склала 4,1 градусів тепла.

Також Лопатін повідомив, що близько 90% багатоповерхівок столиці обладнано будинковими лічильниками тепла. Нарахування у них проводяться відповідно до показань приладів обліку, тобто мешканці сплачують за фактичний обсяг тепла, спожитий будинком.

«У листопаді цього року середня вартість опалення 1 кв. м склала 24,35 гривень. Тоді як у листопаді минулого року вона була на 6,5% нижчою та становила 22,9 гривень», – додав він.

За словами Лопатіна, що в Києві вартість опалення для населення вже шостий рік поспіль залишається незмінною. Як і раніше, тариф на тепло становить1654,41 грн/Гкал.

Нагадаємо, за словами мера Києва Віталія Кличка, тарифи на житлово-комунальні послуги та громадський транспорт у столиці не будуть зростати у 2025 році.

Зазначимо, кияни заборгували 4,3 млрд грн за опалення, а також 2,7 млрд грн – за гарячу воду. Це при тому, що переважна більшість містян вчасно оплачує комунальні послуги. 70% боргу припадає на близько 15% від усіх споживачів. Такі цифри оприлюднила пресслужба «Київтеплоенерго».

До слова, в Україні тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім того, за два роки нараховані українцям суми за житлово-комунальні послуги зросли майже удвічі. Згідно з даними Держстату, в грудні 2019 року українцям за житлово-комунальні послуги було нараховано 16,8 млрд грн, в грудні 2020 року – 28 млрд грн, а в грудні 2021 року – 30,8 млрд грн. Таким чином, нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилося на 14 млрд грн, або на 83%.

Як повідомлялося, українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду.

До слова, з початком опалювального сезону громадянам особливо важливо ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.