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Масований обстріл України: Зеленський повідомив, скільки ракет випустила РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Масований обстріл України: Зеленський повідомив, скільки ракет випустила РФ
Повітряним силам вдалося збити 81 російську ракету
фото з відкритих джерел

Окупанти завдали один з найбільш масштабних ударів по українській енергетиці

Ворог здійснив черговий масований удар по Україні. За попередніми даними, Російська Федерація запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці», – каже він.

Очільник України вчергове прокоментував західні заклики про переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Це такий «мирний» план Путіна – знищити все. Це так він хоче «перемовин» – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор. Якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Потрібні «Петріоти», щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет», – зауважив український лідер.

Президент також згадав політиків, які вважають, що для завершення війни з РФ потрібно «просто поговорити з Путіним».

«Балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло. Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор. Сила потрібна. Україна вдячна всім, хто допомагає», – підсумував президент України.

Нагадаємо, вранці по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українській енергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

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Теги: окупанти енергетика війна обстріл Володимир Зеленський президент

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