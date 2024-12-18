Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чи скасують комендантську годину у Києві на Новий рік: відповідь влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи скасують комендантську годину у Києві на Новий рік: відповідь влади
Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях
фото: Віталій Кличко/Telegram

Речник КМВА зробив заяву щодо комендантської години у столиці на Новий рік

У Києві не планують скасовувати або скорочувати комендантську годину на Новий рік. Вона діятиме у звичайному режимі – з півночі до 5:00 ранку. Про це «РБК-Україна» повідомили у Київський міський військовій адміністрації.

«Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема, патрулі Нацполіції і сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде», – заявив речник КМВА Михайло Шаманов.

Зазначимо, що комендантська година встановлюється для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян у зв'язку з реальними загрозами. Оцінка ситуації та ухвалення відповідних рішень здійснюється військовим командуванням на постійній основі.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці й у громадських місцях, а також пересуватися транспортом або пішки без спеціальної перепустки.

«Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття. Із собою необхідно взяти документ, що посвідчує особу», – пояснили у Київській міській державній адміністрації.

Ймовірно, роботу київського метрополітену не продовжуватимуть, оскільки режим комендантської години залишається незмінним. Наразі підземка працює з 06:00 до 23:00, а у разі повітряної тривоги функціонує як укриття. Наземний громадський транспорт курсує з 05:30 до 23:30.

Нагадаємо, що минулого року у Києві також не скасовували та не змінювали час дії комендантської години на новорічні свята.

Нагадаємо, що у місті Українка на Київщині до зимових свят була встановлена новорічна інсталяція, яка обурила місцевих мешканців та користувачів мережі. На паркані, що встановлений навколо ялинки, було розміщено зображеннями героїв російських мультиків та радянських персонажів Діда Мороза та Снігуроньки. Як повідомляє кореспондент «Главкома», ялинка встановлена на центральній площі.

До слова, незабаром Різдво та новорічні свята, то ж у Києві розпочали роботу ялинкові базари, де можна придбати лісову красуню ялину чи сосну на будь-який гаманець. «Главком» дізнався, скільки цього року коштуватиме прикрасити оселю живою хвоєю

Читайте також:

Теги: комендантська година війна Київ столиця КМДА новорічні свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 23 листопада
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
23 листопада, 06:00
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
19 листопада, 09:27
ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів
ЗСУ уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 на Курщині
24 листопада, 11:16
Колишній Головком не вперше судиться з Пенсійним фондом, зокрема, виграв справи у 2021-2022 роках
Головнокомандувач ЗСУ при Порошенку відсудив у держави більшу пенсію
30 листопада, 17:01
Російські кораблі все ще не повернулися до сирійського порту Тартус
РФ спробує налагодити співпрацю з новою владою Сирії, щоб залишити у країні свої війська – ISW
11 грудня, 06:17
Американці закликали повстанців не переймати владу автоматично
Білий дім звернувся до сирійських повстанців, які повалили режим Асада
11 грудня, 18:41
Лубінець закликав партнерів України посилити тиск на РФ
Лубінець прокоментував ракетні удари по українській енергетиці
13 грудня, 10:09
РФ зіткнулась із складнощами евакуації своїх солдатів із Сирії
РФ зіткнулась із складнощами евакуації своїх солдатів із Сирії
14 грудня, 12:56
Як зазначило МЗС, після угорських «миротворчих» дзвінків по Україні летять ракети та дрони
Українське МЗС прокоментувало заклики Угорщини до різдвяного перемир’я
16 грудня, 21:56

Новини

Чи скасують комендантську годину у Києві на Новий рік: відповідь влади
Чи скасують комендантську годину у Києві на Новий рік: відповідь влади
Тривога на Київщині та ще в низці областей тривала три години
Тривога на Київщині та ще в низці областей тривала три години
Відключення світла в Києві та області 18 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла в Києві та області 18 грудня: як діятимуть графіки
У Голосіївському районі Києва перекинулася вантажівка
У Голосіївському районі Києва перекинулася вантажівка
Квартирна черга у Києві. Заступниця Кличка порахувала кількість людей, що претендують на безкоштовне житло
Квартирна черга у Києві. Заступниця Кличка порахувала кількість людей, що претендують на безкоштовне житло
«До психолога не піду». Заступниця Кличка розповіла, які проблеми виникають з реабілітацією ветеранів
«До психолога не піду». Заступниця Кличка розповіла, які проблеми виникають з реабілітацією ветеранів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
97K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
29K
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
19K
Повітряна тривога в Україні через загрозу дронів тривала майже пів доби
18K
Євроінтеграція для України нагадує автобус із пасажирами, який на повній швидкості мчить у цегляну стіну

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua