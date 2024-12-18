Чи скасують комендантську годину у Києві на Новий рік: відповідь влади

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях

Речник КМВА зробив заяву щодо комендантської години у столиці на Новий рік

У Києві не планують скасовувати або скорочувати комендантську годину на Новий рік. Вона діятиме у звичайному режимі – з півночі до 5:00 ранку. Про це «РБК-Україна» повідомили у Київський міський військовій адміністрації.

«Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема, патрулі Нацполіції і сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде», – заявив речник КМВА Михайло Шаманов.

Зазначимо, що комендантська година встановлюється для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян у зв'язку з реальними загрозами. Оцінка ситуації та ухвалення відповідних рішень здійснюється військовим командуванням на постійній основі.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці й у громадських місцях, а також пересуватися транспортом або пішки без спеціальної перепустки.

«Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття. Із собою необхідно взяти документ, що посвідчує особу», – пояснили у Київській міській державній адміністрації.

Ймовірно, роботу київського метрополітену не продовжуватимуть, оскільки режим комендантської години залишається незмінним. Наразі підземка працює з 06:00 до 23:00, а у разі повітряної тривоги функціонує як укриття. Наземний громадський транспорт курсує з 05:30 до 23:30.

Нагадаємо, що минулого року у Києві також не скасовували та не змінювали час дії комендантської години на новорічні свята.

Нагадаємо, що у місті Українка на Київщині до зимових свят була встановлена новорічна інсталяція, яка обурила місцевих мешканців та користувачів мережі. На паркані, що встановлений навколо ялинки, було розміщено зображеннями героїв російських мультиків та радянських персонажів Діда Мороза та Снігуроньки. Як повідомляє кореспондент «Главкома», ялинка встановлена на центральній площі.

До слова, незабаром Різдво та новорічні свята, то ж у Києві розпочали роботу ялинкові базари, де можна придбати лісову красуню ялину чи сосну на будь-який гаманець. «Главком» дізнався, скільки цього року коштуватиме прикрасити оселю живою хвоєю.