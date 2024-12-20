Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами

Давно слова президента не створювали такої єдності у соціальних мережах

Українці в мережі оцінили незвичайну комунікацію президента України з російським диктатором. Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський коротко прокоментував пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна щодо «технологічної дуелі» (удару ракетою по Києву), назвавши російського диктатора «довбо**бом». Більшість користувачів спершу цікавило, як взагалі відбулося рішення зробити такий допис та чия це була ідея: комунікаційників Офісу президента чи самого Зеленського.

Як повідомляв «Главком», Путін під час телемарафону сказав, що було б «дуже цікаво», якби західні країни у Києві зосередили у конкретному місці сили ППО, а Росія саме туди ударила «Орєшніком» для експерименту. І відразу ж запропонував місце удару обрати у столиці України.

«Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довб**об», – відреагував президент України на таку пропозицію кремлівського диктатора.

Реакцію мережі довго чекати не довелося:

У соціальних мережах користувачі інколи називають Володимира Зеленського - «Санич» скриншот: Х (Twitter)

Коментаторам пригадалася відома картина «Запорожці пишуть листа турецькому султану» скриншот: Х (Twitter)

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До обговорення долучалися й сторінки відомих компаній так брендів, як от «Київстар» скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

Частина коментаторів скористалася моментом, аби навіть дорікнути американським політикам за нерішучість. Зокрема, користувачі пригадували численні фрази посадовців США про «неможливість ескалації», через що певні рішення щодо України приймалися не відразу. Тож під дописом Зеленського, українці вирішили іронічно про це нагадати.

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

Українці також зачепили іншу тему міжнародних відносин: перемовин стосовно замороження війни. Деякі користувачі вважають, що таким чином стало зрозуміло ставлення до примусу «сідати за стіл переговорів».

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

Загалом майже всі користувачі мережі позитивно оцінили висловлювання Зеленського, апелюючи до того, що він висловив думки більшості українців. Значна частина користувачів наголошували на тому, що давно слова президента не створювали такої єдності у соціальних мережах.

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

Також українці зверталися до «Укрпошти» із питанням, коли буде марка з цитатою президента та просто жартували на цю тему.

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

скриншот: Х (Twitter)

Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Путіна щодо «технологічної дуелі» (удару ракетою по Києву), назвавши російського диктатора «довбо**бом». Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін знову пригрозив Україні, що може вдарити балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Києву для експерименту.

«Якщо ті західні експерти, про яких ви говорите, так вважають (що є системи, які здатні збивати російські ракети типу «Орєшнік», – «Главком»), нехай вони запропонують нам і тим на Заході, хто їм платить за їхній аналіз, провести деякий технологічний експеримент, високотехнологічну дуель 21 століття. Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження у Києві. Зосередять там усі свої сили ППО, а ми нанесемо туди удар «Орєшніком». І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона? Думаю, буде корисно подивитися на те», – йдеться у заяві.

До слова, ранком 20 грудня, Росія нанесла комбінований удар по столиці. О 9:19 стало відомо про дев'ятьох постраждалих. Чотирьох з них госпіталізовано. Також рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Як відомо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.