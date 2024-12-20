Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довб**об», – написав президент України в Х після заяв Путіна
колаж: glavcom.ua

Давно слова президента не створювали такої єдності у соціальних мережах

Українці в мережі оцінили незвичайну комунікацію президента України з російським диктатором. Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський коротко прокоментував пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна щодо «технологічної дуелі» (удару ракетою по Києву), назвавши російського диктатора «довбо**бом». Більшість користувачів спершу цікавило, як взагалі відбулося рішення зробити такий допис та чия це була ідея: комунікаційників Офісу президента чи самого Зеленського.

Як повідомляв «Главком», Путін під час телемарафону сказав, що було б «дуже цікаво», якби західні країни у Києві зосередили у конкретному місці сили ППО, а Росія саме туди ударила «Орєшніком» для експерименту. І відразу ж запропонував місце удару обрати у столиці України.

«Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довб**об», – відреагував президент України на таку пропозицію кремлівського диктатора.

Реакцію мережі довго чекати не довелося:

У соціальних мережах користувачі інколи називають Володимира Зеленського - «Санич»
У соціальних мережах користувачі інколи називають Володимира Зеленського - «Санич»
скриншот: Х (Twitter)
Коментаторам пригадалася відома картина «Запорожці пишуть листа турецькому султану»
Коментаторам пригадалася відома картина «Запорожці пишуть листа турецькому султану»
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 1
скриншот: Х (Twitter)
До обговорення долучалися й сторінки відомих компаній так брендів, як от «Київстар»
До обговорення долучалися й сторінки відомих компаній так брендів, як от «Київстар»
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 2
скриншот: Х (Twitter)

Частина коментаторів скористалася моментом, аби навіть дорікнути американським політикам за нерішучість. Зокрема, користувачі пригадували численні фрази посадовців США про «неможливість ескалації», через що певні рішення щодо України приймалися не відразу. Тож під дописом Зеленського, українці вирішили іронічно про це нагадати.

Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 3
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 4
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 5
скриншот: Х (Twitter)

Українці також зачепили іншу тему міжнародних відносин: перемовин стосовно замороження війни. Деякі користувачі вважають, що таким чином стало зрозуміло ставлення до примусу «сідати за стіл переговорів».

Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 6
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 7
скриншот: Х (Twitter)

Загалом майже всі користувачі мережі позитивно оцінили висловлювання Зеленського, апелюючи до того, що він висловив думки більшості українців. Значна частина користувачів наголошували на тому, що давно слова президента не створювали такої єдності у соціальних мережах.

Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 8
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 9
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 10
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 11
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 12
скриншот: Х (Twitter)

Також українці зверталися до «Укрпошти» із питанням, коли буде марка з цитатою президента та просто жартували на цю тему.

Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 13
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 14
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 15
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 16
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 17
скриншот: Х (Twitter)
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами фото 18
скриншот: Х (Twitter)

Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Путіна щодо «технологічної дуелі» (удару ракетою по Києву), назвавши російського диктатора «довбо**бом». Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін знову пригрозив Україні, що може вдарити балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Києву для експерименту.

«Якщо ті західні експерти, про яких ви говорите, так вважають (що є системи, які здатні збивати російські ракети типу «Орєшнік», – «Главком»), нехай вони запропонують нам і тим на Заході, хто їм платить за їхній аналіз, провести деякий технологічний експеримент, високотехнологічну дуель 21 століття. Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження у Києві. Зосередять там усі свої сили ППО, а ми нанесемо туди удар «Орєшніком». І подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона? Думаю, буде корисно подивитися на те», – йдеться у заяві.

До слова, ранком 20 грудня, Росія нанесла комбінований удар по столиці. О 9:19 стало відомо про дев'ятьох постраждалих. Чотирьох з них госпіталізовано. Також рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Як відомо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Читайте також:

Теги: росія путін українці Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли чекати натівських миротворців?
Коли чекати натівських миротворців?
12 грудня, 15:47
Барро заявив, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень щодо підтримки України у війні
Франція підтвердила дозвіл Україні бити своїми далекобійними ракетами по РФ
23 листопада, 22:22
21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою
Зеленський підтвердив, що Росія застосувала нову ракету проти України
21 листопада, 14:10
Окупанти вчинили злочин у Торецьку
Окупанти у Торецьку увірвалися в квартиру та розстріляли двох жінок
24 листопада, 16:33
Європа продовжить тиснути на російську економіку, щоб послабити спроможність країни-агресорки вести війну
Зеленський назвав найважче питання на переговорах із РФ
1 грудня, 17:30
1 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік
Як збільшення витрат РФ на оборону вплине на фронт: аналіз ISW
2 грудня, 07:11
Нагороду виставлено на загальний огляд у столичному парку імені Тараса Шевченка
Відбудеться тур країною. Андрій Шевченко привіз в Україну «Золотий м'яч»
7 грудня, 16:40
Навчальний центр створять у Гродненській області Білорусі
Білорусь та РФ створять навчальні центри для спільної підготовки військових
4 грудня, 08:25
Дубайський шоколад став трендом у TikTok, через що люди годинами стояли в чергах у магазини або стежили за його наявністю в інтернет-магазинах
У Європі збільшується контрабанда нині популярного делікатесу
18 грудня, 15:47

Життя

Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами
Найдавніша мармурова плита з біблійними заповідями пішла з молотка
Найдавніша мармурова плита з біблійними заповідями пішла з молотка
Марії Матіос – 65. Біографія видатної української письменниці
Марії Матіос – 65. Біографія видатної української письменниці
Три унікальні лоти зібрали $1,5 млн для ЗСУ: деталі аукціону, на якому продавали «Конотопську відьму»
Три унікальні лоти зібрали $1,5 млн для ЗСУ: деталі аукціону, на якому продавали «Конотопську відьму»
Трамп несподівано змінив імідж перед інавгурацією (відео)
Трамп несподівано змінив імідж перед інавгурацією (відео)
Які валізи не варто купувати у подорож: поради авіакомпанії
Які валізи не варто купувати у подорож: поради авіакомпанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
21K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
15K
Нардепи Яременко та Порошенко ледь не побилися в парламенті (відео)
6244
Росіяни ставили Путіну незручні питання на пресконференції (фото)
5065
Російський «шахед» летів знищувати українську енергетику, його збили з Мі-8 (відео)

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua