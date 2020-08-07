На Борщагівці комунальники замінюють 1,5 км «втомлених» тепломереж (відео)



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Капітальний ремонт трубопроводів на Борщагівці планують завершити до кінця серпня

На вулиці Симиренка і проспекті Академіка Корольова у Києві проводяться роботи з капітального ремонту трубопроводів. Тут замінять близько 1,5 км мереж, щоб підвищити надійність централізованого теплопостачання до 48 багатоповерхівок – 6 тис. київських сімей, а також до 1 школи, 4 дитячих садочків і 1 лікувального закладу.

Сьогодні централізована система теплопостачання потребує комплексного оновлення. Зношеність тепломереж складає 80%, а середній вік трубопроводів сягає 50 років. Такі мережі відпрацювали нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

Масштабні роботи з реконструкції та капітального ремонту трубопроводів КП «Київтеплоенерго» розпочало у минулому році. Тоді було замінено 130 км тепломереж, цього року – заплановано замінити більше 100 км. Заміна трубопроводів проводиться у всіх адміністративних районах Києва.

«Зараз тривають роботи у Святошинському районі, на Борщагівці. На вулиці Симиренка і проспекті Корольова труби пропрацювали близько 40 років – з 1982-го. Лише за останні кілька років тут сталося 45 пошкоджень, які щоразу призводили до тимчасового припинення послуг. Тепер зможемо цього уникнути. На двох ділянках уже переклали 93% трубопроводів з майже 1,5 км запланованих. Замість старих зношених труб будуть нові попередньо ізольовані. Вони «не бояться» впливу корозії та стійкі до перепадів температур», – розповів Василь Деревицький, директор СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго».

Нові тепломережі оснащені системою аварійної сигналізації. У трубопроводі вмонтовані спеціальні датчики, що контролюють імпульси від системи сигналізації. За допомогою них, з використанням спеціальних пристроїв, можна буде визначити місце витоку теплоносія з високою точністю. Це, у свою чергу, дозволить у майбутньому виконувати ремонтні роботи з мінімальним пошкодженням інфраструктури доріг і київських дворів.

Капітальний ремонт трубопроводів на Борщагівці планують завершити до кінця серпня, після чого буде відновлено благоустрій території.

Нагадаємо, що масштабні роботи із заміни тепломереж проводяться на Теремках, Виноградарі, Троєщині та в центральній частині міста.

Як повідомлялося, 5 серпня на проспекті Перемоги біля шляхопроводу на Повітрофлотському проспекті стався прорив трубопроводу, у результаті якого утворився десятиметровий фонтан води.