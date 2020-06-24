На Теремках міняють майже 3 км «втомлених» тепломереж



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Триває дуже масштабна заміна трубопроводів на проспекті Академіка Глушкова

У Києві триває реконструкція зношених теплових мереж. На перетині проспекту Академіка Глушкова та вулиці Академіка Заболотного відбувається заміна 2,9 км аварійних теплових мереж, які пропрацювали більше 35 років. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Триває дуже масштабна заміна трубопроводів на проспекті Академіка Глушкова, 6-10 у Голосіївському районі. Тут міняють майже три кілометри аварійної магістралі діаметром від 300 до 500 мм, яка обслуговує 86 житлових будинків, 4 дитячих садочки, 2 школи, 1 лікувальний заклад і 3 відомства. Цим мережам близько 35 років. Лише минулого опалювального сезону тут сталося шість аварій, через які люди лишались без послуг. Замість старих і зношених прокладаємо попередньо ізольовані труби з гарантійним терміном експлуатації 40-50 років та запірною арматурою європейської якості», – розповів Пантелеєв.

Він нагадав, що 80% тепломереж столиці вичерпали свій нормативний термін експлуатації і перебувають у зношеному стані.

«У 2018 році ми не продовжили угоду з ПАТ «Київенерго», щоб розпочати масштабну програму модернізації теплоенергетичного комплексу столиці. Який, до речі, входить у трійку найбільших в Європі», – сказав посадовець.

Реконструкція мереж здійснюватиметься в усіх районах міста. Масштабні роботи планують на Виноградарі, Троєщині, Нивках, Теремках, Борщагівці та в центральній частині міста.

«Для якісної заміни та модернізації трубопроводів ми мусимо відключити водопостачання. Тому я звертаю увагу фахівців «Київтеплоенерго»: всі клієнти повинні мати вичерпну інформацію про те, чому відсутня послуга, і які терміни її повернення. У системі інформування беруть участь міські інформаційні сервіси за телефонами міського Контакт-центру 1551 та єдиної диспетчерської служби з питань житлово-комунального господарства 1557, зареєструвавшись на сайті якої можна отримувати інформацію про всі планові та аварійні роботи за адресою в особистому кабінеті.

Станом на сьогодні роботи з капітального ремонту і реконструкції тепломереж проводять на 10 із 28 запланованих ділянках. Роботи ведуть на вулицях Озерній, Тичини, Симиренка, Заболотного, проспекті Глушкова, Чоколівському бульварі.

Ще на 3-х ділянках (на вулиці Корольова, провулку Приладному і проспекті Правди) роботи тільки розпочали і поки що проводять без тимчасового припинення гарячого водопостачання (тривають земляні роботи, а також роботи в теплових камерах).

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цього року у Києві планують замінити понад 100 км тепломереж. На це місто спрямувало майже 450 млн грн.

Нагадаємо, що у 2019 році в рамках програми модернізації «Київтеплоенерго» замінило 130 км зношених тепломереж. Завдяки цьому в минулому опалювальному сезоні знизилась аварійність та на 2% зменшився рівень тепловтрат.

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