Сім залізничних вокзалів планують передати у концесію



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Вокзал міста Дніпро

Вокзали щороку приносять компанії 405 мільйонів гривень збитків

У Міністерстві інфраструктури України узгодили перелік вокзалів, які передадуть в управління приватним інвесторам в межах концесійних проєктів.

Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна.

«Узгоджено перелік залізничних вокзалів, що аналізуватимуться експертами Світового банку згідно з можливістю реалізації концесійних проєктів», — повідомила Клітіна.

За її словами, у концесію планують передати вокзали Харкова, Дніпра, Вінниці, Запоріжжя, Івано-Франківська, Хмельницького та Миколаєва.

Зазначимо, що про концесію залізничних вокзалів в Україні говорили ще за часів попереднього уряду. Зокрема, зазначалося, що першим вокзалом, який планують передати в управління приватним компаніям мав стати Київський центральний вокзал.

Крім цього, для управління вокзалами в межах Укрзалізниці планували створити окрему Вокзальну компанію. Вона має запрацювати до кінця 2019 року.

Раніше в Укрзалізниці повідомляли, що вокзали щороку приносять компанії 405 мільйонів гривень збитків.

3 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про концесію. Зокрема, минулого року попри трафік Київський вокзал зазнав збитків на 36 мільйонів гривень.

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.