  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Каруселі» в Києві: затримано два автобуси з мешканцями Житомирщини (фото)

    • Розсилка
    В автобусах перебувало понад 130 мешканців Житомира і Житомирської області - «Каруселі» в Києві: затримано два автобуси з мешканцями Житомирщини (фото)
    В автобусах перебувало понад 130 мешканців Житомира і Житомирської області
    Фото: Зорян Шкіряк, Facebook

    Людям пообіцяли по тисячі гривень за неправомірне голосування

    Співробітники Святошинського управління поліції в Києві виявили два автобуса з громадянами, які приїхали для так званого голосування в столицю. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

    В автобусах перебувало понад 130 мешканців Житомира і Житомирської області. Наразі, усі вони доправлені у Святошинське районне управління поліції для опитування слідчими.

    «За попередньою інформацією, ще два місяці тому вони надали свої паспорти (персональні дані) особі ( вона попередньо встановлена) та отримали від неї завдаток  200 грн для незаконної участі у виборах в столиці. За кого саме голосувати, їм мали повідомити безпосередньо перед заходом на виборчу дільницю. Після голосування їм начебто було обіцяно ще по 800 грн. Тобто, 1000 грн за здійснення неправомірних дій», - повідомив Шкіряк.

    Наразі, з’ясовуються всі обставини, після чого події буде надано належну юридично-правову оцінку.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Каруселі» в Києві: затримано два автобуси з мешканцями Житомирщини (фото)
    «Каруселі» в Києві: затримано два автобуси з мешканцями Житомирщини (фото)
    «Каруселі» в Києві: затримано два автобуси з мешканцями Житомирщини (фото)

    Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області поліцейські виявили три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського для голосування. 

    Станом на 12:00 відкрила вже 14 кримінальних справ через порушення в день виборів. 

    Також Комітет виборців зафіксував перші порушення на виборах.

    Як повідомлялося, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.

    Читайте також: 


    Національна поліція України Київ вибори Житомирщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies