«Каруселі» в Києві: затримано два автобуси з мешканцями Житомирщини (фото)



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В автобусах перебувало понад 130 мешканців Житомира і Житомирської області Фото: Зорян Шкіряк, Facebook

Людям пообіцяли по тисячі гривень за неправомірне голосування

Співробітники Святошинського управління поліції в Києві виявили два автобуса з громадянами, які приїхали для так званого голосування в столицю. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

В автобусах перебувало понад 130 мешканців Житомира і Житомирської області. Наразі, усі вони доправлені у Святошинське районне управління поліції для опитування слідчими.

«За попередньою інформацією, ще два місяці тому вони надали свої паспорти (персональні дані) особі ( вона попередньо встановлена) та отримали від неї завдаток 200 грн для незаконної участі у виборах в столиці. За кого саме голосувати, їм мали повідомити безпосередньо перед заходом на виборчу дільницю. Після голосування їм начебто було обіцяно ще по 800 грн. Тобто, 1000 грн за здійснення неправомірних дій», - повідомив Шкіряк.

Наразі, з’ясовуються всі обставини, після чого події буде надано належну юридично-правову оцінку.

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області поліцейські виявили три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського для голосування.

Станом на 12:00 відкрила вже 14 кримінальних справ через порушення в день виборів.

Також Комітет виборців зафіксував перші порушення на виборах.

Як повідомлялося, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.



