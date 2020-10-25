Масштабні фальсифікації, як за часів Януковича. Турчинов назвав головну ознаку цих виборів



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Керівник Центрального штабу партії «Європейська солідарність» Олександр Турчинов розповів про порушення

Більшість фальсифікацій і законодавчих порушень стосується незаконної підтримки представників від партії влади

Головною ознакою місцевих виборів стало повернення України до масштабних фальсифікацій. Про це під час брифінгу заявив керівник Центрального штабу партії «Європейська солідарність» Олександр Турчинов.

Він наголосив на незадовільному рівні організації виборчого процесу.

«День голосування, сьогоднішній день продемонстрував дуже низький рівень організації виборчого процесу в Україні. Багато дільниць відкрилися із значним запізненням. Дуже багато членів виборчих комісій, дільничних і територіальних не вийшли на свої робочі місця. На превеликий жаль, організація і самого голосування на багатьох дільницях також не відповідає європейським стандартам», - зазначив Турчинов.

Він зауважив, що на багатьох дільницях замало кабінок, утворюються черги, і люди змушені позначати своїх кандидатів поза кабінками для голосування.

«Але головна ознака цих виборів – це, на превеликий жаль, повернення нашої країни до масштабних фальсифікацій, як це було за часів Віктора Януковича» - говорить Олександр Турчинов.

«Головною кримінальною ознакою цих виборів є масова агітація за правлячу партію під виглядом президентського опитування. При чому ця масова агітація відбувається або біля виборчих дільниць, або прямо на виборчих дільницях», - зазначає Турчинов.

Він показав фото, де так зване «опитування», а фактично агітація за партію «Слуга народу» їхніми представниками відбувається прямо на дільниці у Хмельницькій області.

«Ви бачите, це Маріуполь – також прямо на дільниці намагаються впливати на волевиявлення наших громадян злочинним чином. Або блокують прохід громадян на виборчу дільницю, зробивши певний пікет на сходинках», - зауважує Турчинов. «Ми бачимо нахабне використання адмінресурсу. Ми констатуємо порушення закону високопосадовцями», - зазначає Турчинов.

За його словами, більшість фальсифікацій і законодавчих порушень стосується незаконної підтримки представників від партії влади.

«У зв’язку із спрощенням зміни місця голосування це було зроблено свідомо на законодавчому рівні. Однією з пасивною формою фальсифікації виборів є прописка наших громадян, громадян, які свідомо приймають участь у фальшуванні результатів виборів за місцем, де вони ніколи не перебували і ніколи не проживали. І вже сьогодні, в день виборів, ми бачимо багато гастролерів, які в автобусах їздять по країні і фактично змінюють результати на тих чи інших виборчих дільницях, фактично надаючи незаконну перевагу тим чи іншим кандидатам», - констатує керівник штабу.

Турчинов продемонстрував брендовані іменами кандидатів захисні маски, які роздавалися виборцям перед голосуванням. «Ми бачимо незаконну агітацію в день голосування, враховуючи проблеми, які є по всій країні з боротьбою з коронавірусом. Кандидати від багатьох політичних сил використовують засоби захисту, які надаються на виборчих дільницях, з прізвищами того чи іншого кандидата, що є грубим порушенням чинного законодавства. Все це стосується і всіляких наборів, тощо. На превеликий жаль, ця технологія стала достатньо поширеною в нашій країні і це стосується багатьох регіонів», - говорить Турчинов.

«Ми бачимо дуже грубі порушення, які наприклад у Чернігові, коли на виборчих дільницях бюлетені одних виборчих дільниць були передані на інші виборчі дільниці, і відбуваються голосування за тих кандидатів, які на цих дільницях, в цих округам фактично не працювали, не агітували», - демонструє Турчинов відповідний акт, складений спостерігачами.

«Є свідома спроба зменшити кількість наших кандидатів, які повинні пройти до тих чи інших місцевих рад. Я тримаю фотокопію бюлетеня, який роздавався в місті Ужгород Закарпатська область, де за одним номером присутні декілька кандидатів від «Європейської Солідарності», а за іншими номерами кандидати взагалі відсутні», - говорить Олександр Турчинов.

Керівник штабу зазначив, що є чимало сигналів про грошовий підкуп виборців.

«Це знову стає, в умовах коли «Слуги народу» керують країною, масовим явищем. В багатьох регіонах виявлені мережі, де відбувається роздача грошей на користь тих чи інших кандидатів. Багато саме представників правлячої партії «Слуг народу». Зокрема, сьогодні мої колеги зі штабу інформували ЗМІ, що така мережа викрита і в місті Київ, де за гроші пропонувалось підтримувати кандидатів від «Слуг народу» і кандидата в мери від цієї партії. Все це задокументовано і буде надано правоохоронним органам», - повідомив Турчинов.

«Ми змушені зробити висновок, що завдяки або бездарності, або свідомій злочинності чинна влада відкидає країну на 7-8 років назад, коли фальсифікація виборчого процесу, тиск на волевиявлення громадян, використання адмінресурсу, підкуп виборців було звичайною справою. Знову повторюється те, проти чого повстав Помаранчевий майдан. Ми знову маємо ті самі проблеми, на яких спеціалізувались ті, хто зрадив Україну і втік до Російської Федерації. Зокрема, екс-президент Янукович. Ці брудні технології - інформаційні, адміністративні, кримінальні - знову повертаються в повсякденне життя нашої країни і знову стають ознаками виборів в Україні», - резюмує Олександр Турчинов.