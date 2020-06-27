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    Рекордсмен світу з бігу потрапив у серйозне ДТП. Йому зробили операцію

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    Джеффрі Кіпсанґу в найближчих кілька місяців доведеться забути про біг - Рекордсмен світу з бігу потрапив у серйозне ДТП. Йому зробили операцію
    Джеффрі Кіпсанґу в найближчих кілька місяців доведеться забути про біг
    Фото із соцмереж

    У Джеффрі Кіпсанґа – перелом гомілки

    27-річний кенійський атлет, рекордсмен світу з кросу Джеффрі Кіпсанґ збитий мотоциклом під час ранкової пробіжки у себе в Ельдореті.

    Джеффрі госпіталізували з травмами ніг і серйозним ударом голови з підозрою на струс мозку. Ренгенівський знімок показав у спортовця закритий перелом гомілки. Йому була зроблена операція.

    Кіпсанґ – восьмиразовий чемпіон світу з кросу і напівмарафону, рекордсмен світу з бігу на 15 км і напівмарафонській дистанції 21,1 км, дворазовий переможець Нью-Йоркського марафону (2017, 2019). Він готувався захистити свій титул переможця цих змагань у 2020-му до його скасування через пандемію коронавірусу і був одним з претендентів на олімпійську медаль у марафоні до перенесення Олімпіади в Токіо на 2021 рік.

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    ДТП марафон напівмарафон легка атлетика Джеффрі Кіпсанґ
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