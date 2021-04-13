Скористатися модернізованою вбиральнею в центрі Києва стало вдвічі дорожче (фото)
За відвідування автоматизованого туалету доведеться заплатити 10 грн
У Києві зросли ціни за користування сучасними автоматизованими туалетами.
Якщо ще восени відвідати вбиральню можна було за 5 гривень, то зараз скористатися модернізованими столичними туалетами коштує удвічі більше – 10 гривень. Саме така ціна за використання кімнати написана праворуч від входу в кабінку, на панелі безконтактної оплати послуги за допомогою банківської карти або смартфона, повідомляє Vgorode.
Загалом у столиці працює одинадцять громадських вбиралень, що розташовані на популярних туристичних маршрутах:
- вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);
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вул. Володимирська, 24;
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вул. Володимирська, 42;
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площа Арсенальна, 1;
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площа Європейська, 1;
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вул. Хрещатик, 1;
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вул. Хрещатик, 17;
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вул. Хрещатик, 27;
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вул. Прорізна, 3;
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проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)
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площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).
Вбиральні були встановлені за зразком тих, що працюють в європейських містах.
Окрім того у місті працює понад сто комунальних вбиралень, без урахування тих, що розташовані у ТРЦ.
Автоматизовані туалети у вигляді колон було встановлено у столиці влітку минулого року.