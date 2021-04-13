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    Скористатися модернізованою вбиральнею в центрі Києва стало вдвічі дорожче (фото)

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    У центрі Києва встановлено 11&nbsp;модернізованих вбиралень - Скористатися модернізованою вбиральнею в центрі Києва стало вдвічі дорожче (фото)
    У центрі Києва встановлено 11 модернізованих вбиралень
    Фото: Vgorode

    За відвідування автоматизованого туалету доведеться заплатити 10 грн

    У Києві зросли ціни за користування сучасними автоматизованими туалетами.

    Якщо ще восени відвідати вбиральню можна було за 5 гривень, то зараз скористатися модернізованими столичними туалетами коштує удвічі більше – 10 гривень. Саме така ціна за використання кімнати написана праворуч від входу в кабінку, на панелі безконтактної оплати послуги за допомогою банківської карти або смартфона, повідомляє Vgorode.

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    Скористатися модернізованою вбиральнею в центрі Києва стало вдвічі дорожче (фото)
    Скористатися модернізованою вбиральнею в центрі Києва стало вдвічі дорожче (фото)
    Фото: Vgorode

    Загалом у столиці працює одинадцять громадських вбиралень, що розташовані на популярних туристичних маршрутах:

    • вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);

    • вул. Володимирська, 24;

    • вул. Володимирська, 42;

    • площа Арсенальна, 1;

    • площа Європейська, 1;

    • вул. Хрещатик, 1;

    • вул. Хрещатик, 17;

    • вул. Хрещатик, 27;

    • вул. Прорізна, 3;

    • проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)

    • площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).

    Вбиральні були встановлені за зразком тих, що працюють в європейських містах.

    Окрім того у місті працює понад сто комунальних вбиралень, без урахування тих, що розташовані у ТРЦ.

    Автоматизовані туалети у вигляді колон було встановлено у столиці влітку минулого року.

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    Теги: Київ ціни благоустрій послуги Хрещатик
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