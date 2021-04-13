Скористатися модернізованою вбиральнею в центрі Києва стало вдвічі дорожче (фото)

За відвідування автоматизованого туалету доведеться заплатити 10 грн

У Києві зросли ціни за користування сучасними автоматизованими туалетами.

Якщо ще восени відвідати вбиральню можна було за 5 гривень, то зараз скористатися модернізованими столичними туалетами коштує удвічі більше – 10 гривень. Саме така ціна за використання кімнати написана праворуч від входу в кабінку, на панелі безконтактної оплати послуги за допомогою банківської карти або смартфона, повідомляє Vgorode.

Загалом у столиці працює одинадцять громадських вбиралень, що розташовані на популярних туристичних маршрутах:

вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру);

вул. Володимирська, 24;

вул. Володимирська, 42;

площа Арсенальна, 1;

площа Європейська, 1;

вул. Хрещатик, 1;

вул. Хрещатик, 17;

вул. Хрещатик, 27;

вул. Прорізна, 3;

проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми)

площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми).

Вбиральні були встановлені за зразком тих, що працюють в європейських містах.

Окрім того у місті працює понад сто комунальних вбиралень, без урахування тих, що розташовані у ТРЦ.

Автоматизовані туалети у вигляді колон було встановлено у столиці влітку минулого року.