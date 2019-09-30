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    На Хрещатику в Києві невідомий заліз на дах будівлі, поліція оточила територію

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    На Хрещатику в Києві невідомий заліз на дах будівлі, поліція оточила територію

    Чоловік вимагав прислати дві пожежні автівки, швидку допомогу та журналістів

    У центрі Києва невідомий чоловік заліз на дах одного з будинків, поліція оточила територію і веде переговори з ним.
    Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Інцидент стався на Майдані Незалежності за адресою: Хрещатик 7/11.

    За словами очевидців, чоловік вимагав прислати дві пожежні автівки, швидку допомогу та журналістів.

    «Кажуть, що також однією із вимог чоловіка було - закрити пельку компанії, яка співала пісні на Майдані Незалежності. Довелося виконувати...», - йдеться у повідомленні.

    На місце події прибули 7 автомобілів поліції, правоохоронці та психологи піднялися на дах і ведуть переговори з чоловіком.

    За інформацією очевидців, станом на опівніч невідомий перебуває на даху вже близько двох годин.

    поліція чоловік Хрещатик
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