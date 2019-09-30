На Хрещатику в Києві невідомий заліз на дах будівлі, поліція оточила територію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік вимагав прислати дві пожежні автівки, швидку допомогу та журналістів

У центрі Києва невідомий чоловік заліз на дах одного з будинків, поліція оточила територію і веде переговори з ним.Про це повідомляє «Київ оперативний».

Інцидент стався на Майдані Незалежності за адресою: Хрещатик 7/11.

За словами очевидців, чоловік вимагав прислати дві пожежні автівки, швидку допомогу та журналістів.

«Кажуть, що також однією із вимог чоловіка було - закрити пельку компанії, яка співала пісні на Майдані Незалежності. Довелося виконувати...», - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули 7 автомобілів поліції, правоохоронці та психологи піднялися на дах і ведуть переговори з чоловіком.

За інформацією очевидців, станом на опівніч невідомий перебуває на даху вже близько двох годин.