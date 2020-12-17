На Київ опуститься небезпечний туман

Столичних водіїв попереджують про небезпеку на дорогах

У п’ятницю, 18 грудня, вночі та вранці в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки). Про це повідомив Український гідрометцентр.

Водіям слід під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі

Антициклон Yadigar витіснив опади з України.

У Києві 17 грудня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 1° тепла.

Сьогодні зранку у трьох областях випав сніг, на частині України спостерігаються густі тумани.