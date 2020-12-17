На Київ опуститься небезпечний туман
Туман очікується вночі та вранці
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Столичних водіїв попереджують про небезпеку на дорогах
У п’ятницю, 18 грудня, вночі та вранці в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки). Про це повідомив Український гідрометцентр.
Водіям слід під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі
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