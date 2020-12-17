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    На Київ опуститься небезпечний туман

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    Туман очікується вночі та вранці - На Київ опуститься небезпечний туман
    Туман очікується вночі та вранці
    Фото з відкритих джерел

    Столичних водіїв попереджують про небезпеку на дорогах

    У п’ятницю, 18 грудня, вночі та вранці в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки). Про це повідомив Український гідрометцентр.

    Водіям слід під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі

    Антициклон Yadigar витіснив опади з України.

    У Києві 17 грудня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 1° тепла. 

    Сьогодні зранку у трьох областях випав сніг, на частині України спостерігаються густі тумани.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр
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