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На Київщині 14 жовтня лунатимуть вибухи: що відомо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині 14 жовтня лунатимуть вибухи: що відомо
фото з відкритих джерел

В області тривають планові роботи з розмінування територій

Сьогодні, 14 жовтня, у Вишгородському районі Київської області будуть проходити навчання для саперів. Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.  «У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів», – зазначили в ОДА.  

Також в області тривають планові роботи з розмінування територій. Знищення вибухонебезпечних предметів сьогодні пройде: 

  •  у Бучанському районі з 10:00 до 12:00 
  •  у Вишгородському районі з 14:00 до 17:00. 

Також повідомлялося, що на Київщині плануються масштабні відключення електроенергії. Планові відключення електроенергії проводять для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах.

Нагадаємо, у четвер, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область. 

 

Теги: вибух Київщина розмінування навчання

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