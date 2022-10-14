На Київщині 14 жовтня лунатимуть вибухи: що відомо

В області тривають планові роботи з розмінування територій

Сьогодні, 14 жовтня, у Вишгородському районі Київської області будуть проходити навчання для саперів. Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. «У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів», – зазначили в ОДА.

Також в області тривають планові роботи з розмінування територій. Знищення вибухонебезпечних предметів сьогодні пройде:

у Бучанському районі з 10:00 до 12:00

у Вишгородському районі з 14:00 до 17:00.

Також повідомлялося, що на Київщині плануються масштабні відключення електроенергії. Планові відключення електроенергії проводять для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах.

Нагадаємо, у четвер, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область.