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На Київщині плануються масштабні відключення електроенергії: де не буде світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині плануються масштабні відключення електроенергії: де не буде світла
фото з відкритих джерел

Планові відключення електроенергії проводяться для підвищення надійності електропостачання 

Через проведення ремонтних робіт у кількох районах Київської області тимчасово буде відключене електропостачання. Про це інформує ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Планові відключення електроенергії проводять для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах.

Відключення електроенергії заплановане в Броварському, Вишгородському та Обухівському районах. Відключення світла в Обухівському районі: 15 жовтня з 08:30 по 19:00:

  • Обухів: Київська, Волошкова, Піщана, Лермонтова, Жуковського, Зарічна, Богдана Хмельницького, Підгірний ж/м, Привітний, Гайдамацька, Петрусенко, Загреблі, Каштанова, Миру, Промислова, Осипенка, Промислова зона, Пасічний, Гоголя, Шевченка, Київський, Сосновий м-н;
  • Красна Слобідка: Шевченка;
  • Мала Вільшанка: Садова;
  • Красне Перше: Юності; 16 жовтня з 08:30 по 19:00:
  • Обухів: Малишка, Каштанова, Яблуневий м-р, Чумацький шлях, Лукавиця ж/м, Київська; ·       Григорівка: Колгоспна, Героїв Майдану пров., Кринична, Шкільна, Леніна, Героїв Майдану, Криничний, Сонячна, пров. Калініна, Щаслива, Лісова, Зої Космодем’янської, Набережна, Набережно-Польова, Заводська, Молодіжна, Козацька, Польова, Вишнева, Яблунева, Пушкіна, Садова, Біла Вежа;
  • Матяшівка: Садова, Польова, Героїв Небесної Сотні, Пушкіна, Ватутіна;
  • Красна Слобідка: Польова, Користень, П. Коломийки пров., Лісова, Стовпова, Гагаріна, Набережна, Якуніна, Садова, Шевченка, Руди;
  • Перше Травня: Лісова;
  • Ленди: Сонячна, Зелений, Озерна, ж/м Боженка;
  • Макарівка: Радянська, Шевченка;
  • Долина: Космонавтів;
  • Семенівка: Гоголя;
  • Гусачівка: Шевченка;
  • Дерев’яна: Польова. 17 жовтня з 08:30 по 19:00:
  • Обухів: Волошкова, Київська, Зарічна, Підгірний ж/м, Гайдамацька, Петрусенко, Промислова, Піщана, Гоголя, Промислова зона, Шевченка, Каштанова, Лермонтова, Пасічний;
  • Мала Вільшанка: Садова. Відключення світла в Броварському районі 17 жовтня: Бровари: ·       з 09:00 до 18:00: вул. Броварської сотні, провулок Болбочана Петра, вул. Орлика Пилипа; ·       з 10:00 до 16:00: Марії Лагунової, Мейса Джеймса.
  • Княжичі: з 10:00 до 16:00: вул. Світла.
  •  Требухів: з 09:00 до 18:00: вул. Бориспільська, Богдана Хмельницького, Миру, Гоголівська, Будівельників, Гусака Анатолія, Дружби, Каленченкова, Мальовнича, Варченкова, Героїв Азову, провулок Героїв Азову, Поповича, Кучанська, Паркова, Сомова, Квітнева, провулок Бориспільський, провулок Сомовий, Польовий, Польова, Довженка, Пасічна, Світанкова, Лугова, Маковійська, провулки Луговий та Благодатний, О. Холод, І. Ковбасинського, Коцюбинського, Миколи Амосова, Вербна, Зіркова, Гоголя; Відключення світла у Вишгородському районі 17 жовтня з 09:00 до 18:00:
  • Вишгород: Набережна, Промислова, Парусна;
  • Хотянівка: масив «Дніпро-1», садові товариства «Лагуна», «Бобер» та «Олена»; ·       Осещина: садове товариство «Дніпро-8».

Нагадаємо, протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України. 

Відтак через дефіцит потужності у Києві почали відключати електроенергію і тим споживачам, для кого в цей час відключення не заплановано

Також Кабінет міністрів просив громадян обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.

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Теги: Київгаз електроенергія Дніпро

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