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Окупанти обстріляли Київщину з дронів

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Київщину з дронів
Рашисти обстріляли громаду у Київській області
скріншот

Попередньо рашисти атакували область дронами-камікадзе

У четвер, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він зазначив, що приліт був по одній із громад області.

«Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж», – повідомив Кулеба.

Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.

У місцевих пабліках опублікували  відео прильотів.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Разом з тим голова Макарівської громади Вадим Токар повідомив, що прильоти сталися саме у їхній громаді. Загалом Токар повідомив про три прильоти.

Окупанти обстріляли Київщину з дронів фото 1

Нагадаємо, вночі, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок.

Також цієї ночі вибухи лунали й у Нікополі.

Теги: Київщина відео

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