На Київщині авто наїхало на «Вічний вогонь» і згоріло (фото)

Чоловік заїхав на територію меморіально-музейного комплексу «Янівська висота» та здійснив наїзд на пам'ятку архітектури

У селі Семенівка Київської області водій легковика на швидкості протаранив монумент «Вічний вогонь», внаслідок чого його автомобіль згорів вщент. Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Київської області.

На Київщині 26-річний чоловік заїхав на територію меморіально-музейного комплексу «Янівська висота», де врізався у пам'ятник архітектури «Вічний вогонь». Внаслідок пригоди машина згоріла повністю. Водій хотів погасити свій транспорт за допомогою вогнегасника, але той виявився несправним. Сам чоловік не постраждав.

Оперативники Обухівщини швидко розшукали водія-екстремала. Обставини та деталі події встановить слідство.

«Проводиться додаткова перевірка для надання подальшої правової кваліфікації цього злочину та притягнення винних до відповідальності», – прокоментували у пресслужбі поліції.

Раніше, у п'ятницю, 18 лютого на Київщині автомобіль в'їхав у маршрутку з пасажирами.

Нагадаємо, у Києві патрульним завдяки відеоролику, опублікованому в соціальних мережах, вдалося знайти водія BMW, який порушив правила дорожнього руху.

Також, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими.

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