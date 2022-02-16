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    У центрі Києва зіткнулися відразу три автомобілі

    Постраждалих немає - У центрі Києва зіткнулися відразу три автомобілі
    Постраждалих немає
    фото: kyivoperativ.info

    Поліцейські встановлюють обставини ДТП

    Увечері, 15 лютого, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    ДТП сталося на перехресті вулиць Саксаганського та Володимирської. Там, перед пішохідним переходом, зіткнулися Ford, Lexus та Skoda зі служби таксі. Попередньо постраждалих немає.

    На фото, зробленому на місці події, видно, що Ford в'їхав у бік Лексуса, який стоїть у першому ряду перед регульованим пішохідним переходом, а Шкода з пошкодженою лівою частиною капота залишилася в середньому.

    фото: kyivoperativ.info

    фото: kyivoperativ.info

    Раніше під Одесою позашляховик збив молодих батьків та їхнього півторамісячного сина. ДТП сталася, коли подружжя йшло узбіччям дороги.

    Напередодні, на трасі Київ – Харків поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після перевірки прилад показав у крові водія смертельну дозу алкоголю, яка перевищила 5 проміле.

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    Теги: ДТП Київ дороги автомобіль
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    У центрі Києва зіткнулися відразу три автомобілі