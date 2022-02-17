У Києві патрульні оштрафували водія завдяки відео із соцмережі

Поліцейські кажуть, чоловік був дуже здивований

У Києві патрульним завдяки відеоролику, опублікованому в соціальних мережах, вдалося знайти водія BMW, який порушив правила дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграда. У годину пік, коли був великий потік автомобілів на дорозі, водій BMW проїхав зеленою зоною, що розподіляє транспортні потоки. Його дії зняв хтось із очевидців та опублікував у паблику dtp.kiev.ua.

Через день патрульні встановили особу порушника та місце його перебування та навели на громадянина постанову за б. 2 ст 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїжджій частині) КУпАП.

«Водій BMW дуже здивувався, коли його знайшли патрульні та показали йому відео факту вчинення порушення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими.

Нещодавно, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

Також, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.