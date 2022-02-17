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    У Києві патрульні оштрафували водія завдяки відео із соцмережі

    Чоловік об'їхав затор по зеленій зоні, яка розподіляє транспортні потоки - У Києві патрульні оштрафували водія завдяки відео із соцмережі

    Чоловік об'їхав затор по зеленій зоні, яка розподіляє транспортні потоки

    фото: скріншот із відео

    Поліцейські кажуть, чоловік був дуже здивований

    У Києві патрульним завдяки відеоролику, опублікованому в соціальних мережах, вдалося знайти водія BMW, який порушив правила дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook.

    Відомо, що інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграда. У годину пік, коли був великий потік автомобілів на дорозі, водій BMW проїхав зеленою зоною, що розподіляє транспортні потоки. Його дії зняв хтось із очевидців та опублікував у паблику dtp.kiev.ua.

    Через день патрульні встановили особу порушника та місце його перебування та навели на громадянина постанову за б. 2 ст 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів на проїжджій частині) КУпАП.

    «Водій BMW дуже здивувався, коли його знайшли патрульні та показали йому відео факту вчинення порушення», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на Бориспільській трасі (виїзд із Києва) трапилося серйозне ДТП із постраждалими.

    Нещодавно, у місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика.

    Також, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.

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    Теги: Київ водій поліція чоловік
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    У Києві патрульні оштрафували водія завдяки відео із соцмережі