Негода знеструмила понад 200 міст і сіл у семи областях



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Сильний дощ та вітер пошкодили ЛЕП

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

Понад 200 міст і сіл у семи областях України залишилися без світла через негоду. Про це повідомляє ДСНС України.

«Станом на 7 годину 23 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях, а саме: Житомирська – 72, Київська – 52, Чернігівська – 29, Івано-Франківська – 29, Черкаська – 19, Чернівецька – 5 та Кіровоградська – 3», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Напередодні внаслідок негоди в Україні знеструмлено 112 населених пунктів у п'яти областях.

Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

Нагадаємо, що напередодні на Буковині повінь частково зруйнувала ще одну дамбу Повідомлялося. що існує загроза підтоплення райцентру.

Раніше жителів села на Буковині попередили щодо ймовірного прориву дамби.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео)