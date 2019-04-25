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    На Київщині чоловік через ревнощі ледь не вбив товариша

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    Під час розпивання алкоголю стався конфлікт між односельцями - На Київщині чоловік через ревнощі ледь не вбив товариша
    Під час розпивання алкоголю стався конфлікт між односельцями
    Фото: Нацполіція

    Сварка за чаркою переросла в бійку

    В одному з будинків села Плоске Таращанського району під час спільного розпивання алкоголю господар приревнував гостя до дружини і посиденьки за чаркою ледь не закінчились трагічно.

    Спочатку між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Саме тоді чоловік схопив трубу і щосили вдарив нею по голові односельця. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Інформація про бійку до поліції надійшла від сільського голови. На місці події працівники Таращанського відділення поліції затримали зловмисника у порядку ст.. 208 КПК України. На подвір’ї поліцейські вилучили знаряддя злочину – металеву трубу.  

    37-річний чоловік зізнався у скоєному та надав правдиві покази.

    Його 36-річного товариша з відкритою травмою голови доправлено до реанімаційного відділення.

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    На Київщині чоловік через ревнощі ледь не вбив товариша
    На Київщині чоловік через ревнощі ледь не вбив товариша

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу зловмиснику. Триває слідство.  

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