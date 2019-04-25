На Київщині чоловік через ревнощі ледь не вбив товариша
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Розсилка
Сварка за чаркою переросла в бійку
В одному з будинків села Плоске Таращанського району під час спільного розпивання алкоголю господар приревнував гостя до дружини і посиденьки за чаркою ледь не закінчились трагічно.
Спочатку між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Саме тоді чоловік схопив трубу і щосили вдарив нею по голові односельця. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Інформація про бійку до поліції надійшла від сільського голови. На місці події працівники Таращанського відділення поліції затримали зловмисника у порядку ст.. 208 КПК України. На подвір’ї поліцейські вилучили знаряддя злочину – металеву трубу.
37-річний чоловік зізнався у скоєному та надав правдиві покази.
Його 36-річного товариша з відкритою травмою голови доправлено до реанімаційного відділення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу зловмиснику. Триває слідство.