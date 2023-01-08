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На Київщині чоловік провалився під кригу, рятувальники показали щемне фото його собаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятувальники показали щемне фото його собаки
Собака залишився без господаря
фото: ДСНС України

Вірний пес так і не дочекався господаря, який вирішив вийти на нестійку кригу

На Київщині у Вишгородському районі трапилася надзвичайна подія. Опівдні 7 січня рятувальники ДСНС отримали повідомлення про те, що в селі Нижча Дубечня на озері під лід ймовірно провалилась людина.

До місця виклику одразу виїхала група водолазно-рятувальних робіт. На місці рятувальники за допомогою водолазного спорядження та рятувального човна дістали з водойми тіло чоловіка 1971 року народження. Наразі всі обставини трагічного випадку з'ясовуються.

Особливо ж засмучує оприлюднена рятувальниками світлина собаки. Вірний пес так і не дочекався господаря, який вирішив вийти на нестійку кригу.

Раніше спецпризначенці врятували киянку, яка разом із собакою провалилася під лід. Правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли жінку разом із песиком із крижаної води. 

Також рятувальники дістали кота з-під завалів житлового будинку у Києві, який Росія атакувала дронами-какмікадзе. 

 

 

 

Теги: росія рятувальники чоловік

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