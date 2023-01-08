На Київщині чоловік провалився під кригу, рятувальники показали щемне фото його собаки

Вірний пес так і не дочекався господаря, який вирішив вийти на нестійку кригу

На Київщині у Вишгородському районі трапилася надзвичайна подія. Опівдні 7 січня рятувальники ДСНС отримали повідомлення про те, що в селі Нижча Дубечня на озері під лід ймовірно провалилась людина.

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До місця виклику одразу виїхала група водолазно-рятувальних робіт. На місці рятувальники за допомогою водолазного спорядження та рятувального човна дістали з водойми тіло чоловіка 1971 року народження. Наразі всі обставини трагічного випадку з'ясовуються.

Особливо ж засмучує оприлюднена рятувальниками світлина собаки. Вірний пес так і не дочекався господаря, який вирішив вийти на нестійку кригу.

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Раніше спецпризначенці врятували киянку, яка разом із собакою провалилася під лід. Правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли жінку разом із песиком із крижаної води.

Також рятувальники дістали кота з-під завалів житлового будинку у Києві, який Росія атакувала дронами-какмікадзе.