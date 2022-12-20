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Замглава ДСНС України відсторонений через вибух у Польщі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Замглава ДСНС України відсторонений через вибух у Польщі 
Генерал Дмитро Бондар відповість за передачу подарунка коменданту поліції Польщі
фото: ДСНС

Гранатомет із України став вибуховим подарунком польському генералу

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що йому повідомили про відсторонення в Україні заступника глави ДСНС Дмитра Бондара за вручення подарунка, який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі. Про це Камінський повідомив у своєму Twitter.

«Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі», – написав Камінський. 

Замглава ДСНС України відсторонений через вибух у Польщі  фото 1

У вівторок генерал Шимчик, головний комендант поліції Польщі, має з’явитися до регіональної прокуратури Варшави на допит. Раніше розмові з RMF FM Шимчик розповів, що один із двох гранатометів, подарованих йому в Україні, вибухнув, коли він намагався перемістити їх у своєму кабінеті. Як він зазначив, його запевнили в Україні, що гранатомети використані і безпечні. 

Державна служба з надзвичайних ситуацій України напередодні розповіла, як до головного коменданта поліції Ярослава Шимчика потрапив гранатомет, який вибухнув в штаб-квартирі поліції у Варшаві. Мовляв, виключно з добрих намірів і глибокої вдячності Ярославу Шимчику було передано символічний подарунок, який пов’язаний з опором українського народу російському агресору.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський найближчим часом відвідає Польщу через вибух подарунка в місцевій поліції.

Раніше у Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, який йому передав один з керівників українських служб. Подія сталася 15 грудня. Легкі травми, які не потребують госпіталізації, отримав співробітник Головного управління поліції.

Теги: вибух допит Польща

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