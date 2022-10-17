З-під завалів у Києві врятували кота: зворушливі кадри

Врятованій тварині наразі надають допомогу

Рятувальники дістали кота з-під завалів житлового будинку у Києві, який сьогодні вранці Росія атакувала дронами-какмікадзе. Відео порятунку тварини оприлюднив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Ось найкраща ілюстрація українців – врятували із завалів котика. Просто подивіться з якою ретельністю йому надається допомога», – зазначив Тимошенко.

На кадрах видно, як працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які працюють на місці події та дістали тварину з-під завалів, загорнули кота у термоковдру.

За даними ЗМІ, врятований кіт належав загиблій жінці, яка є матір’ю військовослужбовця. Чоловік наразі перебуває на передовій.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Відомо, що ще одна людина знаходиться під завалами.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.