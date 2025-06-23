Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вбивство трирічного сина депутата Київської облради: суд оголосив вирок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вбивство трирічного сина депутата Київської облради: суд оголосив вирок
Суд визнав снайпера винним у закінченому замаху на умисне вбивство
фото: Офіс генпрокурора України/Facebook

Прокурори довели вину безпосередніх виконавців злочину – снайпера і двох його пособників

Суд оголосив вирок снайперу та двом його спільникам у справі за фактом замаху на депутата Київської обласної ради у 2019 році та вбивства його трирічного сина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що прокурори довели вину безпосередніх виконавців злочину – снайпера і двох його пособників, які сприяли у підготовці й виконанні злочину.

«Снайпера визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вбивстві через необережність, незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами, підробленні офіційного документа та його використанні. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

 За даними Офісу генпрокурора, один із співучасників визнаний винним у пособництві в закінченому замаху на умисне вбивство і незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами та засуджений до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інший співучасник визнаний винним у пособництві в закінченому замаху на умисне вбивство і також засуджений до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що 1 грудня 2019 року засуджені прицільно вчинили замах на життя депутата біля ресторану у центрі Києва - потерпілий отримав поранення голови, а його син загинув на місці.

Зазначається, що снайпер та його пособники заздалегідь підготували зброю, складові частини до неї, боєприпаси та засоби конспірації. Також вони підшукали спеціальне приміщення, в якому перед та після вчинення злочину зберігали все необхідне для реалізації злочинного умислу, направленого на скоєння замовного вбивства з корисливих мотивів.

«Тривалий час зловмисники ретельно готувалися: спостерігали за місцем перебування потерпілого, здійснювали пристрілку зброї на полігоні та інші дії», – повідомляє Офіс генпрокурора.

Суд дослідив близько 20 томів доказів, наданих стороною обвинувачення та допитав свідків і потерпілих.

Розгляд матеріалів кримінального провадження суд розпочинав двічі, оскільки одного з обвинувачених затримали лише за 2,5 роки після скоєння злочину – він переховувався від слідства і перебував у міжнародному розшук. Після того, як обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду, кримінальні справи були об’єднані й розпочатий судовий розгляд заново.

Нагадаємо, у кінці листопада 2019 року у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською. Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл. В результаті обстрілу син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Теги: Київ Київрада депутат вбивство засуджені боєприпаси снайпер вирок дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві гучно
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
25 травня, 00:51
Небезпечну знахідку виявили у дитячому садовку на вулиці Героїв Маріуполя
На території дитячого садочку у столиці виявлено мінометну міну часів Другої світової
26 травня, 17:05
Апеляційний суд у місті Дніпрі підтримав рішення суду першої інстанції щодо передачі костелу св. Миколая в Києві парафіяльній громаді Римсько-Католицької Церкви
Скандал навколо костелу св. Миколая: Мінкульт не отримав бажаного рішення суду
5 червня, 17:01
«КиївПрайд» публічно звернувся до Міністерства внутрішніх справ України з вимогами
«КиївПрайд» заявив про тиск поліції та МВС напередодні заходу на ВДНГ
6 червня, 15:52
Волонтери забрали хворого дикого вовка
У Києві врятували дикого вовка, якого господарі два роки утримували у квартирі
7 червня, 15:23
Кличко: Київрада має внести зміни до Програми розвитку та бюджету столиці
Кличко: Київрада має внести зміни до Програми розвитку та бюджету столиці
10 червня, 12:35
Керівник підозрюється у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні
Вищий антикорупційний суд залишив чинним запобіжний захід посадовцю зі спеціальним статусом
12 червня, 10:08
Станом на зараз продовжується розбір конструкцій
Рятувальна операція в Солом’янському районі Києва тривала 39 год (відео)
18 червня, 19:36
КМДА просить киян дотримуватися правил безпеки під час поривів вітру
У столиці очікується погіршення погоди, синоптики оголосили І рівень небезпеки
19 червня, 16:01

Новини

Удар по Києву: кількість загиблих зросла (оновлено)
Удар по Києву: кількість загиблих зросла (оновлено)
У Подільському районі розгорнуто пункт допомоги постраждалим: адреса
У Подільському районі розгорнуто пункт допомоги постраждалим: адреса
Російські спецслужби намагалися підірвати центральний офіс СБУ. Малюк розкрив деталі
Російські спецслужби намагалися підірвати центральний офіс СБУ. Малюк розкрив деталі
Рух транспорту біля метро «Святошин» та на вул. Івана Виговського відновлено
Рух транспорту біля метро «Святошин» та на вул. Івана Виговського відновлено
Вбивство трирічного сина депутата Київської облради: суд оголосив вирок
Вбивство трирічного сина депутата Київської облради: суд оголосив вирок
Прокуратура повідомила про загиблих у Києві: наймолодшій жертві – 22 роки
Прокуратура повідомила про загиблих у Києві: наймолодшій жертві – 22 роки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
43K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
42K
Білоруський опозиціонер Тихановський уперше зробив заяву про Україну
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
31K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua