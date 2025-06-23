Вбивство трирічного сина депутата Київської облради: суд оголосив вирок

Прокурори довели вину безпосередніх виконавців злочину – снайпера і двох його пособників

Суд оголосив вирок снайперу та двом його спільникам у справі за фактом замаху на депутата Київської обласної ради у 2019 році та вбивства його трирічного сина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що прокурори довели вину безпосередніх виконавців злочину – снайпера і двох його пособників, які сприяли у підготовці й виконанні злочину.

«Снайпера визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вбивстві через необережність, незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами, підробленні офіційного документа та його використанні. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, один із співучасників визнаний винним у пособництві в закінченому замаху на умисне вбивство і незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами та засуджений до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інший співучасник визнаний винним у пособництві в закінченому замаху на умисне вбивство і також засуджений до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що 1 грудня 2019 року засуджені прицільно вчинили замах на життя депутата біля ресторану у центрі Києва - потерпілий отримав поранення голови, а його син загинув на місці.

Зазначається, що снайпер та його пособники заздалегідь підготували зброю, складові частини до неї, боєприпаси та засоби конспірації. Також вони підшукали спеціальне приміщення, в якому перед та після вчинення злочину зберігали все необхідне для реалізації злочинного умислу, направленого на скоєння замовного вбивства з корисливих мотивів.

«Тривалий час зловмисники ретельно готувалися: спостерігали за місцем перебування потерпілого, здійснювали пристрілку зброї на полігоні та інші дії», – повідомляє Офіс генпрокурора.

Суд дослідив близько 20 томів доказів, наданих стороною обвинувачення та допитав свідків і потерпілих.

Розгляд матеріалів кримінального провадження суд розпочинав двічі, оскільки одного з обвинувачених затримали лише за 2,5 роки після скоєння злочину – він переховувався від слідства і перебував у міжнародному розшук. Після того, як обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду, кримінальні справи були об’єднані й розпочатий судовий розгляд заново.

Нагадаємо, у кінці листопада 2019 року у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською. Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл. В результаті обстрілу син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

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