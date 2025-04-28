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На Миколаївщині чоловік підірвав гранатою 21-річного поліцейського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Миколаївщині чоловік підірвав гранатою 21-річного поліцейського
Нещодавно сержант Максим Рижко став батьком
фото: Facebook/Іван Вигівський

Зловмисник, тікаючи від правоохоронців, кинув гранату в наряд поліції

У Миколаївській області сьогодні вдень, 28 квітня, зловмисник намагався втекти від поліціянтів, кинувши в них гранату. Один із правоохоронців загинув, ще троє – у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Національної поліції Івана Вигівського.

Зазначається, що наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Після інциденту з гранатою нападника одразу ж затримали.

Внаслідок зазнаних травм під час надання медичної допомоги помер 21-річний сержант поліції сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції Максим Рижко. Ще трьох його колег ушпиталили.

«Нещодавно Максим став батьком, проте донька дізнається про його героїчний вчинок через роки… Для усіх скептиків, які вважають, що потрібно відправити усю поліцію на фронт, — поставте собі питання «А що, як таке станеться з моєю близькою людиною чи зі мною?». До кого ви звернетесь по захист?» – наголосив очільник Нацполіції.

Вигівський наголосив, що у людей чимало зброї на руках, і поліція не може передбачити, «де станеться біда», але точно реагуватиме першою.

«Щодня ми опрацьовуємо тисячі таких викликів, але ніхто не знає, що чекає поліціянтів на місці. Ми готові до всього, і ціною власного життя захищаємо наших громадян як у тилу, так і на передовій», – додав він.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка кинула гранату в сусіда, бо той зробив їй зауваження.

Раніше у Богодухівському районі Харківської області орендар влаштував вибух у квартирі – активував ручну гранату та кинув її під ноги власниці житла. Жінка зазнала численних поранень, її госпіталізували.

До слова, столичні поліцейські затримали 53-річного місцевого мешканця, який у Голосіївському районі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував сусіду ножем та предметом, схожим на гранату. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

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Теги: Національна поліція України Миколаївщина граната

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