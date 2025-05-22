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Миколаївщина: жінка підірвала гранату у дворі сусідів, загинула дитина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Миколаївщина: жінка підірвала гранату у дворі сусідів, загинула дитина
фото: поліція Миколаївської області

Жінка, яка кинула гранату у двір трирічного хлопчика, згодом померла у лікарні

У селі Комісарівка Березанської громади Миколаївської області від вибуху гранати загинула дитина. Боєприпас кинула у двір сусідка. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, передає «Главком».

Слідство встановило, що 41-річна місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшла до сусідів із проханням відвезти її до магазину. Отримавши відмову, вона повернулася додому, а потім прийшла з бойовою гранатою. Боєприпас здетонував на подвір’ї сусідів. Хлопчик загинув на місці, а сама зловмисниця померла згодом від зазнаних травм.

Про подію до поліції повідомила мати загиблого хлопчика.

На місці інциденту правоохоронці виявили уламки гранати Ф-1. Під час обшуку в будинку загиблої жінки поліцейські знайшли понад 100 патронів різного калібру. Боєприпаси вилучено та направлено на експертизу.

За фактом події слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями 115 (умисне вбивство) та 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Розслідування триває, поліція встановлює походження зброї та мотиви дій загиблої.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чоловік підірвав гранатою 21-річного поліцейського.

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Теги: граната вбивство Миколаїв розслідування боєприпаси дитина

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