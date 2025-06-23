Масована атака дронів на Київщину: є загибла і поранені (фото)
У місті Біла Церква виникла пожежа у двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня
На Київщині внаслідок масованого російського обстрілу житлових та промислових секторів виникли пожежі та руйнації. Зокрема, одна людина загинула, ще вісім отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовані двоє рятувальників», – йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, у місті Біла Церква виникла пожежа у двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали шість тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі, площею 1500 кв.м.
Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що у ніч на 23 червня Київщина опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА. Внаслідок атаки російської окупаційної армії є руйнування у двох районах Київської області: в Білоцерківському та у Бучанському районах.
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