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Масована атака дронів на Київщину: є загибла і поранені (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масована атака дронів на Київщину: є загибла і поранені (фото)
Найбільше на Київщині постраждали Білоцерківщина та Бучанщина через російський удар
фото: ДСНС Київщини

У місті Біла Церква виникла пожежа у двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня

На Київщині внаслідок масованого російського обстрілу житлових та промислових секторів виникли пожежі та руйнації. Зокрема, одна людина загинула, ще вісім отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовані двоє рятувальників», – йдеться у повідомленні.

Масована атака дронів на Київщину: є загибла і поранені (фото) фото 1

За даними рятувальників, у місті Біла Церква виникла пожежа у двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали шість тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі, площею 1500 кв.м.

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У ніч на 23 червня Київщина опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА
фото: ДСНС Київщини

Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч на 23 червня Київщина опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА. Внаслідок атаки російської окупаційної армії є руйнування у двох районах Київської області: в Білоцерківському та у Бучанському районах.

Теги: війна Київщина

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