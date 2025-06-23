Масована атака дронів на Київщину: є загибла і поранені (фото)

Найбільше на Київщині постраждали Білоцерківщина та Бучанщина через російський удар

У місті Біла Церква виникла пожежа у двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня

На Київщині внаслідок масованого російського обстрілу житлових та промислових секторів виникли пожежі та руйнації. Зокрема, одна людина загинула, ще вісім отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовані двоє рятувальників», – йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, у місті Біла Церква виникла пожежа у двоповерховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали шість тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі, площею 1500 кв.м.

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У ніч на 23 червня Київщина опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА фото: ДСНС Київщини

Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч на 23 червня Київщина опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА. Внаслідок атаки російської окупаційної армії є руйнування у двох районах Київської області: в Білоцерківському та у Бучанському районах.