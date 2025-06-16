У Бориспільському районі може бути гучно: влада звернулася до місцевих жителів

КМВА закликає мешканців області зберігати спокій

Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомляє, що сьогодні, 16 червня, у Бориспільському районі Київської області можуть бути чутні звуки вибухів, інформує «Главком».

За інформацією КМВА, на території району проводяться вибухові роботи. У зв'язку з цим можливий підвищений рівень шуму.

КМВА закликає мешканців області зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, у Бородянці, що на Київщині, господарі приватного будинку копали котлован під басейн і натрапили на іржаві металеві предмети, схожі на боєприпаси. Фахівці вилучили сім артилерійських снарядів та п'ять радянських протитанкових мін, які залишилися у землі з часів Другої світової війни. Боєприпаси забрали для безпечного знищення в спеціально відведеному місці.

26 травня 2025 року на території дитячого садочку у Голосіївському районі Києва під час здійснення ремонтних робіт було виявлено вибухонебезпечний предмет. Фахівці ДСНС Києва ідентифікували знахідку як мінометну міну часів Другої світової війни. Загалом з початку поточного року у столиці вже виявили та вилучили 40 боєприпасів часів Другої світової війни.

Зокрема, у Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь знайшли артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни. В Ірпені Київської області місцева мешканка, вигулюючи собак, знайшла під парканом міну.

До слова, на Київщині піротехніки вилучили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. У селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет та повідомив про знахідку до служби порятунку.