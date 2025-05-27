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На Київщині надзвичайники врятували козеня, яке вскочило у закинуту криницю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині надзвичайники врятували козеня, яке вскочило у закинуту криницю
Тваринка перебувала на глибині та потребувала негайної допомоги
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Власники тварини не змогли її визволити власними силами

На Білоцерківщині, в селі Острійки Узинської територіальної громади надзвичайники врятували козеня, яке впало в закинуту криницю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Рятувальники успішно дістали козеня з криниці та передали його господарям
Рятувальники успішно дістали козеня з криниці та передали його господарям
фото:ДСНС Київщини/Facebook

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що козеня впало в закинуту криницю та не могло самостійно вибратися. Тваринка перебувала на глибині та потребувала негайної допомоги.

За допомогою рятувальної мотузки фахівці ДСНС успішно дістали тваринку з криниці та передали його господарям.

Раніше «Главком» писав про те, шо у «Фельдман екопарку» під Харковом собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась їхня матір-тигриця. 

До слова, відома українська ведуча та акторка Даша Малахова поділилася незвичною історією про життя та смерть російської кози Лізи, яка мешкала на її фермі.

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Теги: тварини рятувальники Київщина

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