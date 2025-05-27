На Київщині надзвичайники врятували козеня, яке вскочило у закинуту криницю

Тваринка перебувала на глибині та потребувала негайної допомоги

Власники тварини не змогли її визволити власними силами

На Білоцерківщині, в селі Острійки Узинської територіальної громади надзвичайники врятували козеня, яке впало в закинуту криницю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Рятувальники успішно дістали козеня з криниці та передали його господарям фото:ДСНС Київщини/Facebook

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що козеня впало в закинуту криницю та не могло самостійно вибратися. Тваринка перебувала на глибині та потребувала негайної допомоги.

За допомогою рятувальної мотузки фахівці ДСНС успішно дістали тваринку з криниці та передали його господарям.

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